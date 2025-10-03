EDUCAȚIE

UBB Reșița, dialog între tehnologie și creativitate prin atelierul „Mecanisme și ecrane”

3 octombrie 20250 commentarii

Muzeul de Inginerie al UBB Reșița, în colaborare cu Muzeul Jocurilor Video, organizează duminică, 5 octombrie 2025, atelierul „Mecanisme și ecrane”, un eveniment dedicat publicului pasionat de tehnologie, istorie și interacțiune digitală, anunță reprezentanții UBB Cluj-Napoca într-un comunicat de presă. Atelierul se va desfășura de la ora 18.00, la Muzeul de Inginerie, Piaţa Traian Vuia, nr. 1, din Resița, Corp E, demisol.

Evenimentul aduce în fața publicului piese din colecția muzeului tehnic și deschide o discuție despre modul în care acestea pot fi reinterpretate, apropiindu-ne de primele dispozitive din lumea jocurilor video. Atelierul își propune să arate cum mecanismele care altădată slujeau ingineriei pot fi privite astăzi ca surse de inspirație pentru joc, interacțiune și creativitate. Veți putea descoperi mașinării transformate în instalații ludice și veți explora împreună cu noi felul în care ingineria și divertismentul se întâlnesc în moduri surprinzătoare”, declară organizatorii, citând comunicatul amintit. Evenimentul este organizat în cadrul Nopții Albe a Galeriilor 2025.

T.S.

