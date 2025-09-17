EDUCAȚIE

UBB lansează primul fond endowment din mediul universitar românesc pentru sprijinirea excelenţei

17 septembrie 20250 commentarii

Universitatea „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca anunţă constituirea, în premieră în spaţiul academic românesc, a unui fond de tip endowment, un mecanism financiar strategic, menit să sprijine excelenţa academică şi să asigure sustenabilitatea proiectelor universitare pe termen lung.

„Fondul de tip endowment este o practică consacrată la nivel internaţional, utilizată de cele mai prestigioase universităţi din lume, care presupune atragerea de donaţii/resurse financiare şi investirea lor responsabilă, în vederea generării unor venituri suplimentare constante şi predictibile. Aceste venituri vor fi utilizate pentru finanţarea cercetării şi inovării, contribuind în mod direct la consolidarea misiunii universităţii”, se arată într-un comunicat trimis de UBB.

Potrivit sursei citate, iniţiativa exprimă viziunea strategică a UBB privind rolul esenţial pe care o universitate world-class trebuie să şi-l asume într-un context internaţional competitiv: acela de a dezvolta instrumente financiare moderne, capabile să susţină inovarea, excelenţa şi impactul social.

„Crearea Fondului de tip endowment reprezintă o investiţie strategică în dezvoltarea sustenabilă a UBB. Prin acest mecanism, universitatea îşi consolidează autonomia financiară, creează premisele pentru atragerea de noi surse de finanţare şi îşi afirmă angajamentul faţă de o educaţie world-class”, a declarat, conform sursei citate, rectorul UBB, prof. univ. dr. Adrian Petruşel.

În acest fel, UBB arată că îşi reafirmă astfel statutul de instituţie academică orientată spre viitor, capabilă să implementeze soluţii financiare durabile şi adaptabile, în sprijinul misiunii sale educaţionale şi de cercetare şi că fondul de tip endowment devine un simbol al transparenţei, al angajamentului pe termen lung şi al parteneriatului autentic dintre universitate, mediul economic, alumni şi întreaga societate.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Echipa gherleană de robotică Trojan EXE, prezentă la o competiție internațională

UBB a deschis un laborator de cristalizare a proteinelor în parteneriat cu Universitatea din Oxford

Laboratorul de cercetare a interacțiunii om-animal la USAMV

Echipa ICUTR, apel pentru sprijin în repararea acoperișului

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.