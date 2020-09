UBB începe anul universitar în variante mixte, adaptate fiecărei facultăți și specializări

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a decis începerea anului universitar 2020-2021 în variante mixte, adaptate fiecărei facultăți și specializări, de la învățământ clasic, prin învățământ hibrid, la învățământ complet online.

Într-un mesaj adresat joi studenților și cadrelor didactice, rectorul UBB, prof. dr. Daniel David, precizează că la această decizie s-a ajuns pornind analiza mai multor aspecte:

„Pandemia este încă o realitate prezentă. În această situație de pandemie, așa cum rezultă și din e-mailurile primite la Rectorat (adesea de la părinți și studenți), există grupuri care doresc începerea cursurilor doar în variantă clasică și grupuri care doresc începerea acestora doar în variantă online. Surprinzător, există și unele grupuri, este drept, mai puțin numeroase, care nu doresc începerea anului universitar. Conducerea UBB și-a asumat misiunea de a începe anul universitar și în variantă clasică, acolo unde este posibil, îmbunătățită cu experiența online pe care o avem deja. Facem acest lucru nu doar de dragul cadrelor didactice și de cercetare – care pot să-și reorienteze activitățile academice pe componenta științifică -, ci mai ales de dragul studenților, pentru a nu le afecta parcursul de viață. De aceea, am cerut ca punctul de vedere al reprezentanților studenților să fie serios analizat la nivelul fiecărei facultăți din UBB. Acest demers a fost asumat de majoritatea universităților din lume, mai ales de cele mai reprezentative” – arată Daniel David.

Potrivit rectorului UBB, dincolo de constrângerile derivate din starea de alertă, „există constrângeri naționale specifice procesului educațional”.

„În limita acestor constrângeri naționale, în baza autonomiei, UBB a ales propriile scenarii, constrânse la rândul lor de următoarele: atingerea celor mai bune standarde academice, în condițiile date, cu asigurarea condițiilor de siguranță pentru comunitatea UBB; capacitatea de cazare a studenților în cămine, în condiții de siguranță, pe perioada pandemiei; resursele administrative (mai ales de spațiu) ale UBB și ale facultăților; specificul programelor de studiu (ex. profilul experimental/ vocațional, numărul de studenți etc.), inclusiv anul de studiu (ex. studenții din anul I să poată beneficia de schimbarea statutului și înțelegerea culturii academice, iar studenții din ultimul an de studiu să poată demara cercetările asociate lucrărilor de absolvire etc.); experiența și reușita UBB în managementul pandemiei în perioada stării de urgență, derulându-se adecvat activitățile academice, examenele de absolvire și examenele de admitere; protejarea orașului, în condițiile în care UBB este cea mai mare comunitate academică din țară” – afirmă rectorul UBB, adăugând că „una este să aduci în Cluj-Napoca câteva mii de studenți și alta este să aduci câteva zeci de mii”.

Prof. dr. Daniel David precizează, totodată, că modalitățile de începere a anului universitar 2020-2021 sunt alese de fiecare facultate în parte, prin adaptarea condițiilor generale propuse de UBB, de către Consiliile facultăților.

„Deși începem cu aceste scenarii, trebuie să fim pregătiți să revenim rapid la scenariul clasic (îmbunătățit, unde este cazul, cu experiența noastră online), dacă condițiile se îmbunătățesc, sau la scenariul online complet, dacă acestea se înrăutățesc. Scenariile vor putea fi adaptate pe parcursul semestrului, dacă va fi cazul, cu aprobarea Consiliului de Administrație al UBB” – adaugă prof. dr. Daniel David.

M. TRIPON