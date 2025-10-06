EDUCAȚIE

UBB explică măsurile pentru facilitarea accesului studenților Facultății de Matematică și Informatică în Cluj Science Camp

6 octombrie 20250 commentarii

Răspunzând nemulțumirilor studenților de la Facultatea de Matematică obligați să se deplaseze mai bine de o oră din centrul municipiului până la nou campus din Inobvation Park, conducerea UBB precizează că extinderea sălilor de curs a fost determinată de creștterea numărului de studenți și spune că ia măsuri pentru a diminua inconvenientele mutării orelor în afara orașului.

Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) se dezvoltă constant prin introducerea de specializări noi și adaptarea permanentă la cerințele pieței muncii. Creșterea numărului de studenți și a activităților didactice a generat necesitatea extinderii spațiilor dedicate cursurilor și cercetării.

În acest context, UBB a lansat proiectul Cluj Science Camp, un mini-campus situat în Cluj Innovation Park (str. Tiberiu Popoviciu 2-4), realizat în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca. Proiectul cuprinde noua clădire a facultății, un cămin studențesc de 500 de locuri, terenuri de sport și facilități pentru studenți. Pentru desfășurarea activităților imediate, universitatea a alocat spații în clădirile CREIC și TEAM, aflate în aceeași zonă.

UBB recunoaște că distanța față de centrul orașului poate genera inconveniente studenților și a organizat orarele astfel încât cursurile să înceapă la ora 9, evitând aglomerația de dimineață. De asemenea, universitatea a demarat încă din iunie 2025 colaborarea cu CTP Cluj-Napoca pentru asigurarea transportului către noile spații, prin linia 39CREIC, cu frecvență la 20 de minute.

În urma primelor două zile de curs, s-a constatat că aceste măsuri nu satisfac în totalitate necesarul. Astfel, în urma discuțiilor de vineri, 3 octombrie 2025, între UBB și CTP, au fost stabilite măsuri suplimentare, care vor intra în vigoare din 6 octombrie:

  • Suplimentarea programului liniei 39CREIC, reducând intervalul între curse la 10 minute în orele de vârf;
  • Creșterea frecvenței liniilor 10 și 48, care leagă cartierul Gheorghieni de zona Lomb;
  • Ajustări ulterioare ale programelor de transport în funcție de modificările orarelor și de fluxul de călători.

UBB subliniază că organizarea activității facultății în noile spații este o decizie strategică, aprobată încă din mai 2024, menită să crească calitatea actului didactic și de cercetare, în spiritul autonomiei universitare.

Conducerea universității și reprezentanții Facultății de Matematică și Informatică își reafirmă angajamentul de a identifica soluții optime pentru ca toți studenții și cadrele didactice să beneficieze de acces facil și condiții moderne de învățare în Cluj Science Camp.

 

