SPORT

U Cluj zdrobește CSU Brașov și urcă în fruntea clasamentului Ligii Naționale de baschet feminin

11 octombrie 20250 commentarii

CS Rapid Bucureşti şi CS Universitatea Cluj-Napoca au obţinut victorii categorice, sâmbătă, în etapa a doua a Ligii Naţionale de baschet feminin.

CS Rapid Bucureşti a învins-o în deplasare pe Sportul Studenţesc Bucureşti, cu 99-59, condusă de Miroslava Mistinova (23 puncte, 9 recuperări), Annemarie Godri Părău (22 p, 4 pase decisive) şi Ana Alexandra Ivan (16 p, 8 rec, 7 pd).

CS Universitatea Cluj-Napoca a dispus de CS Universitar Braşov cu 114-35.

Da la ”U”, Lauryn Ashlee Taylor a reuşit 13 p, 10 rec, Lauryn Jaden Morris, 14 p, 7 rec, iar Beata Bara Nemeth, 13 p, 6 rec, 3 pd.

Clasament
1. FCC Baschet UAV Arad 4 puncte
2. CS Universitatea Cluj-Napoca 4
3. CS Rapid 4

