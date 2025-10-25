SPORT

U Cluj victorie mare la Galați, după ce VAR a prelungit meciul cu o jumătate de repriză!

25 octombrie 20250 commentarii

U Cluj a obținut o victorie mare la Galați, sâmbătă, într-un meci din cadrul etapei a 14-a din SuperLigă, meci care a avut nevoie de peste 20 de minute de prelungiri, din cauza fazelor la limită analizate la VAR! Clujenii, cu Cristiano Bergodi la primul meci pe bancă, au deschis scorul prin Lukic în min.70, dar gazdele au egalat după 10 minute prin Paulinho. În min.90+1, Lukic a făcut ”dubla” și a adus trei puncte uriașe pentru Universitatea, care e tot mai aproape de locurile de play-off.

Echipele de start:

Oțelul Galați: Bozoancă – Zhelev, Zivulic (cpt.), Iacob, Holz – Ferreira, Fernandes, Ciobanu – Bordun, Patrick, Lopes
Rezerve: Popescu, Ursu, Cunhas, Neicu, Bonilla Tovar, Murria, Chira, Sandu, Postelnciu, Frunză, Pereira, Neicu

U Cluj: Lefter – Mikanovic, Cisse, Capradossi, Chipciu (cpt.) – Artean, Simion, Drammeh – Macalou – Lukic, Postolachi
Rezerve: Chirilă, Cosa, Cristea, Toșca, Gomes Silva, Codrea, Murgia, Bic, Bot, Gheorghiță, Trică

Cinci modificări în echipa de start a Universității, față de ultimul meci cu Ioan Ovidiu Sabău pe bancă. Cristiano Bergodi, la debutul său la U Cluj.

Gazdele au avut lovitura de start a partidei. Lovitură liberă obținută de Postolachi la 20 de metri de poartă, în min.4. Chipciu trimite, peste zid, la mică distanță de poartă, în min.6. Zhelev șutează din afara careului, în min.8, dar mingea se duce peste stadion. Iacob trimite din lovitură liberă direct pe poartă, în min.13, dar Lefter reține cu siguranță. Patrick trimite mingea în poartă, în min.30, dar se fluieră offside! Faza este analizată la VAR! Decizia vine după 6 minute: golul rămâne anulat! Cisse trimite cu capul spre poartă, în min.43, dar Bozoancă reține cu ușurință. Pauză!

Nicio schimbare la pauză în tabăra clujeană. Postolachi trimite cu capul spre poartă, în min.50, dar portarul reține. Drammeh șutează din afara careului, în min.52, dar mingea trece pe lângă poartă. Iacob are o șansă de gol, în min.52, dar lovitura sa de cap se duce pe lângă poartă. Cisse trimite cu capul pe lângă poartă, în min.59. Simion este înlocuit de Bic, în min.63. Ocazie mare de gol pentru U în min.66: șutul din apropiere a lui Postolachi a fost blocat de un apărător înainte de a intra în plasă! Murgia intră în locul lui Artean, în min.69.  GOOOOOOOOL U Cluj! LUKIC înscrie imparabil, în min.70, după o lovitură de colț! 0-1! GOL Oțelul! PAULINHO egalează în min.80, după ce inițial mingea a lovit bara! 1-1! VAR-ul decide din nou! E gol, după ce faza a fost analizată 9 minute! 13 minute de prelungiri pentru acest meci! GOOOOOOL U Cluj! LUKIC face dubla în min.90+1, după o cursă senzațională a lui Postolachi! 1-2! VAR acordă reușita după alte 8 minute! Paulinho reia peste transversală din poziție bună, în min.100+1. Se mai arată încă opt minute din acest meci! Final de meci!

Etapa viitoare, U Cluj va juca cu FCSB pe teren propriu, sâmbătă 1 noiembrie.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Iuliu Mureșan, după revenirea la CFR Cluj: ”Vreau să redevenim o echipă redutabilă!”

Cristiano Bergodi este noul antrenor al lui U Cluj

Universitatea Cluj continuă investiția în tineri

U BT, victorie dramatică în EuroCup

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.