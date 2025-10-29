SPORT

U Cluj, victorie chinuită la Buzău în Cupa României

29 octombrie 20250 commentarii

U Cluj a reușit să câștige cu mari emoții, scor 2-1, cu Metalul Buzău în deplasare, într-un meci desfășurat miercuri în grupa C a Cupei României. După o primă repriză foarte modestă a fotbaliștilor lui Cristiano Bergodi, gazdele au dat lovitura în minutul 45+3, după un penalty transformat de Dumitrache. Schimbările făcute de tehnicianul italian imediat după pauză au dat roade, iar Atanas Trică a restabilit egalitatea pe tabelă în minutul 50. În timp ce Universitatea și-a continuat jocul fără orizont, buzoienii au mai ratat două ocazii uriașe de gol, la una dintre ele Cristea a respins de pe linia porții, dar Taiwo a înscris golul victoriei în primul minut al prelungirilor, la debutul său în formația clujeană.

Echipele de start:

Metalul Buzău: Dinu – Juncănaru, Olaru, Gavric, Radu – Nica, Tudorică, Borțoneanu, Tudor – Moldovan, Dumitrache
Rezerve: Toader, Dănuleasa, Parefon, Hanada, Dumitru, Oprea, Puiu, Băncilă, Tănasă

U Cluj: Lefter – Mikanovic, Cristea, Toșca, Silva – Codrea, Murgia – Macalou, Bic, Gheorghiță – Lukic
Rezerve: Gertmonas, Chinteș, Trică, Artean, Taiwo, Capradossi, El Sawy, Postolachi, Simion

Șapte modificări făcute de Cristiano Bergodi în echipa sa față de cea care a început meciul câștigat în weekend la Galați. Ovidiu Bic este căpitanul Universității. Ambele formații sunt pe locul 9 în clasamentele SuperLigii, respectiv Ligii a II-a.

Gazdele au avut lovitura de start. Moldovan șutează puternic din afara careului, în min.14, dar Lefter respinge în corner. Un prim sfert de oră de meci foarte echilibrat. Nica are un șut bun din lovitură liberă, în min.20, dar portarul clujenilor reține la rădăcina barei. Buzoienii sunt mult mai prezenți în joc decât formația din SuperLigă. Prima ocazie a clujenilor vine abia în min.28, la reluarea cu capul peste poartă a lui Gheorghiță. Bic șutează din afara careului, în min.40, portarul Dinu reține însă. Ocazie mare de gol pentru gazde în min.42, ratată însă de Dumitrache, care a șutat pe colțul lung, dar la o palmă de bara porții lui Lefter! Penalty pentru Buzău, în al doilea minut al prelungirilor, la intervenția lui Mikanovic asupra lui Nica! GOL Metalul! DUMITRACHE a transformat fără emoții de la punctul cu var, în min.45+3! 1-0! Pauză! Avantaj meritat al gazdelor după prima repriză. Raport de 13-2 al șuturilor la poartă în favoarea buzoienilor.

Postolachi, Trică și El Sawy intră în joc imediat după pauză. Au rămas la vestiar Macalou, Gheorghiță și Lukic. GOOOOL U Cluj! TRICĂ înscrie spectaculos din mijlocul careului, în min.50, din pasa lui Mikanovic! 1-1! Ocazie uriașă pentru gazde, în min.64: Tudor nu-l poate învinge pe Lefter după o lovitură cu capul din 6 metri! Artean în locul lui Codrea, în min.69. Cristea respinge extraordinar de pe linia porții în min.74, la reluarea cu capul a lui Moldovan! Taiwo, debut la U Cluj, intră în locul lui Murgia, în min.76. GOOOOOL U Cluj! TAIWO înscrie cu un șut din marginea careului de 6 metri, în min.90+1! Final de meci!

În celălalt meci al grupei, Sporting Liești (liga a III-a) a remizat marți, scor 3-3, cu prim-divizionara Oțelul Galați.

Sâmbătă, U Cluj va juca în SuperLigă, pe teren propriu, contra celor de la FCSB, de la ora 20.30.

