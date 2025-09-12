SPORT

U Cluj și Rapid au remizat, fără goluri, pe Cluj Arena, în primul meci al etapei a 9-a

12 septembrie 20250 commentarii

U Cluj a remizat, scor 0-0, în partida disputată vineri seara pe Cluj Arena contra celor de la Rapid București, într-un meci care a deschis etapa a 9-a din SuperLigă. A fost o remiză echitabilă, ambele echipe împărțindu-și perioadele de dominare, dar și marile ocazii de gol, puține ce-i drept. U Cluj a strâns doar trei puncte din meciurile disputate pe teren propriu în acest sezon, în timp ce giuleștenii își mențin invincibilitatea în campionat.

Echipele de start:

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Cristea, Chipciu – Artean, Simion – Bic, Nistor, Lukic – Trică
Rezerve: Lefter, Capradossi, Toșca, Codrea, Drammeh, Murgia, Fabry, Bota, Gheorghiță, Macalou, Postolachi, Gomes Silva

Rapid: Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Braun – Keita, Vulturar – Dobre, Christensen, Petrila – Koljic
Rezerve: Stolz, Briciu, Onea, Bădescu, Hromada, Gheorghe, Grameni, Gojkovic, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

Veteranul Universității Cluj, Dan Nistor, bifează partida cu numărul 490 în Liga 1, egalândul pe legendarul Costică Ștefănescu, fostul fundaș al Craiovei. Cei doi sunt pe locul 2 în clasamentul numărului all-time de partide în Liga 1, depășiți doar de Ionel Dănciunescu, cu 515 prezențe în prima ligă.

Început de meci cu U Cluj în prim-plan. Ocazie mare de gol pentru gazde în min.6, când Cisse a reluat peste poartă, din 6 metri! Rapid a echilibrat jocul. Minutul 26; cea mai mare ocazie a meciului aparține giuleștenilor, Koljic a pătruns în careu și i-a pasat la 11 metri lui Christensen carea șutat din prima, dar Cristea, aflat pe lina porții a evitat golul! Simion șutează puternic de la 20 de metri, în min.35, dar Aioani a respins în corner cu un plonjon spectaculos. Pauză pe Cluj Arena.

La pauză, Ioan Ovidiu Sabău l-a introdus în joc pe Capradossi în locul lui Cristea. Cifră oficială: 8.732 de spectatori în tribune, dintre care 784 sunt în galeria Rapidului. Artean șutează peste transversală de la mare distanță, în min.56. Ocazie uriașă de gol pentru Rapid în min.58: Gertmonas a scos extraordinar la reluarea în forță a lui Keita din lateral dreapta! Triplă schimbare la clujeni, în min.64: au ieșit Trică, Nistor și Bic, au intrat Bota, Postolachi (debut în tricoul Universității) și Macalou. Codrea intră în locul lui Simion, în min.79, la clujeni. Ratare uriașă a clujenilor în min.86, când Cisse nu poate introduce mingea în poartă din 2-3 metri! Lovitură liberă periculoasă obținută de rapidiști la 16 metri de poartă, după faultul lui Cisse, în min.88, dar Christensen execută dezamăgitor, în zid. Patru minute suplimentare arătate de la margine. Final de meci!

Etapa viitoare, U Cluj va juca în deplasare cu FC Argeș, pe 20 septembrie, după care va urma confruntarea de pe teren propriu cu CFR Cluj, de pe 29 septembrie.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Mandorlini, încrezător că feroviarii se vor impune cu Metaloglobus, ultima clasată în SuperLigă

Islam Slimani, golgheterul all-time al Algeriei, noul atacant al formației din Gruia

Atacantul algerian Islam Slimani a semnat pentru CFR Cluj

Biliboc și Trică, marcatori în calificările pentru Euro 2027 U21

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.