U Cluj s-a înțeles cu Cristiano Bergodi! Italianul va fi prezentat joi

22 octombrie 20250 commentarii

Cristiano Bergodi vine pe locul lăsat vacant de Ioan Ovidiu Sabău și o va conduce pe U Cluj în meciul din Liga 1 cu Oțelul Galați, de sâmbătă.

Tehnicianul italian a confirmat că va prelua Universitatea: „Da, da, ne-am înţeles.”

Bergodi va semna cu U Cluj un contract pe doi ani, conform căruia va câștiga 15.000 de euro lunar. Fostul căpitan de la Lazio ar urma să fie prezentat joi. Obiectivul său e clar. „Ruperea” seriei negre pe care o traversează clujenii la Galați, duminică, împotriva Oțelului, și un loc de play-off la sfârșitul sezonului regulat.

U Cluj se află în acest moment pe locul 10 în Superligă, cu 14 puncte obținute în 11 partide disputate. De asemenea, clujenii au o serie de 5 meciuri fără victorie în campionat, două remize, cu Rapid și CFR Cluj, și trei eșecuri, în fața lui FC Argeș, Csikszereda și FC Botoșani.

Bergodi a antrenat mai multe echipe în fotbalul românesc, de-a lungul timpului: Sepsi, Universitatea Craiova, FC Voluntari, ASA Tg. Mureș, FCSB, Poli Iași, CFR Cluj și FC Național. El și-a început cariera de antrenor în România, la FC Național, iar ulterior a antrenat inclusiv în fotbalul italian, pe Modena, Pescara și Brescia.

Italianul a reușit să câștige de două ori Cupa României, cu Sepsi Sf. Gheorghe, și și-a trecut în cont și două Supercupe: una cu Sepsi și una cu Rapid în sezonul 2006-2007.

