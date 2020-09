U Cluj, eșec la Buzău

Universitatea Cluj a fost învinsă de Gloria Buzău în meciul disputat duminică în etapa a 3-a a Ligii a II-a de fotbal.

Studenții au deschis scorul în minutul 15, când Idan Golan, scăpat singur cu portarul, după o deviere a lui Goga, finalizează cu latul, pe jos. Jucătorul israelian este astfel la prima reușită într-un meci oficial pentru U Cluj. În minutul 44 clujenii sunt la un pas să facă 2-0. Negrean pătrunde în careu, trage doi jucători după el și scoate balonul în mijloc pentru Goga. Acesta din urmă reia din prima, dar șutul trece foarte aproape de bara din stânga lui Stoian. Studenții au fost egalaţi în minutul 72, când Iurcu, introdus de puţin timp, care a reluat cu capul în poartă o minge centrată din partea dreaptă.

În minutul 86, acelaşi Iurcu reușeste dubla, asigurând astfel victoria echipei sale.

Gloria Buzău, neînvinsă în actuala ediţie a eşalonului secund (o victorie, două remize), are 5 puncte şi este pe poziţia a 7-a a clasamentului. U Cluj, cu un start de sezon sub aşteptări, are doar 3 puncte şi este pe locul 14.

Rezultatele etapei:

sâmbătă

ACS Fotbal Comuna Recea – ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 3-4

CS Aerostar Bacău – CSM Reşiţa 0-1

AFC Unirea 04 Slobozia – CS Mioveni 0-0

FC Metaloglobus Bucureşti – CS Concordia Chiajna 1-1

CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu – AFC Turris-Oltul Turnu Măgurele 0-5

CSM Slatina – FC Rapid 0-3

FC U Craiova 1948 – AFC Dunărea 2005 Călăraşi 2-1

duminică

SCM Gloria Buzău – FC Universitatea Cluj 2-1

Luni este programată partida ASU Politehnica Timişoara – AFC Farul Constanţa. Etapa se va încheia marţi cu meciul Petrolul Ploieşti – Ripensia Timişoara.

FC Rapid este lider, cu 9 puncte, fiind urmată de FC U Craiova 1948, 7 puncte, Dunărea Călăraşi, 6 puncte (2 jocuri), FC Farul, 6 puncte (2 jocuri), ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu, 6 puncte etc.