SPORT

U-BT Cluj-Napoca, victorioasă în Lituania, în EuroCup

7 octombrie 20250 commentarii
U-BT Cluj-Napoca a învins echipa lituaniană Neptunas Klaipeda, cu scorul de 107-102 (19-28, 29-28, 29-22, 30-24), marţi seara, în Grupa A a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

Campioana României a obţinut prima sa victorie în acest sezon, după un debut cu stângul pe tere propriu.

”U” nu a început bine nici partida din Lituania, fiind condusă la nouă puncte după primul sfert. Clujenii au dominat repriza secundă şi au reuşit să obţină victoria, după o prestaţie de excepţie a lui Daron Russell. Cu două minute şi jumătate înainte de final, balticii conduceau cu 100-98.

Russell, care a fost naturalizat, iar în noiembrie va putea debuta pentru naţionala României, a reuşit 37 de puncte şi 5 pase decisive, Mitchell Creek s-a remarcat cu 20 p, 4 recuperări, Nathan Mensah a reuşit un double-double, cu 15 p, 13 rec, iar Karel Guzman a contribuit cu 13 p, 5 rec, 4 pd.

De la Neptunas s-au remarcat Donatas Tarolis (ex-U-BT, CSM Oradea), cu 21 p, 5 rec, 5 pd, Arnas Velicka, 19 p, 4 rec, 7 pd, Harrison Cleary, cu 10 p, Rihards Lomazs, cu 10 p, 3 rec, 3 pd.

Miercuri se vor juca partidele Bahceşehir College Istanbul – Umana Reyer Venezia, Aris Salonic Betsson – Veolia Towers Hamburg, Hapoel Bank Yahav Ierusalim – Cedevita Olimpija Ljubljana, BAXI Manresa – Slask Wroclaw.

În etapa a treia, U-BT va juca tot în deplasare, cu Slask Wroclaw, pe 15 octombrie.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

FRF a făcut calculele calificării României la Mondiale. Misiune aproape imposibilă pentru ”tricolori”

Transferul lui Ziyech la CFR Cluj mai depinde doar de acordul familiei fotbalistului

Ioan Ovidiu Sabău rămâne, în continuare, pe banca tehnică a Universității Cluj!

CFR Cluj, victorie de moral cu Hermannstadt. Munteanu, la prima reușită din acest sezon!

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.