„U” BT Cluj-Napoca și-a reluat antrenamentele

Academia ”U”-Banca Transilvania Cluj a reluat antrenamentele, iar clubul a amenajat trei terenuri profesionale în fața Sălii Sporturilor ”Horia Demian”. Potrivit site-ului oficial al clubului clujean de baschet, citând Federația Română de Baschet, în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus din țara noastră, cel mai probabil Turneele Finale ale campionatelor juvenile vor avea loc în luna august, foarte probabil în aer liber. Toate echipele din cadrul Academiei au reluat pregătirea în această săptămână, inclusiv cele de baby și minibaschet, toți antrenorii Academiei fiind implicați în această acțiune. Sportivii vor avea fiecare câte o minge, în această fază antrenamentele fiind de tehnică individuală, fără pase sau elemente de tactică, clubul luând toate măsurile pentru dezinfectarea și igienizarea tuturor suprafețelor și materialelor folosite, conform reglementărilor în vigoare. ”După o perioadă lungă fără baschet pe viu, în care noi ne-am antrenat prin platforma Zoom, ne-am întâlnit, în sfârșit, cu copiii. Avem la dispoziție trei terenuri profesionale amenajate pe platforma din fața Sălii Sporturilor ”Horia Demian” și astfel ne desfășurăm pregătirea pentru turneele finale care urmează. Am stabilit împreună cu antrenorii din cadrul Academiei că vom începe antrenamente individuale și fizice cu juniorii, cel puțin până când se vor modifica restricțiile impuse de autorități”, a declarant Branko Cuic, director sportive în cadrul „U” Banca Transilvania Cluj-Napoca. În această săptămână și-au reluat antrenamentele și seniorii care se află în România și care se află sub contract cu gruparea clujeană. Aceștia se pregătesc sub coordonarea lui Mihai Silvășan și Branko Cuic. Datele de disputare ale Turneelor Finale nu sunt încă stabilite, însă cel mai probabil primii care vor intra în luptă sunt juniorii Under 15, în perioada 29 iulie – 2 august, urmați de categoriile Under 14 și Under 18, în perioada 5-9 august, pentru ca ultimele grupe să fie cele de Under 13 și Under 16, în 12-16 august. Festivalul Național de Baby și Minibaschet și Campionatul Național Under 12 vor avea loc probabil la sfârșitul lui august sau începutul lui septembrie. Totodată, se poartă discuții între Federația Română de Baschet și cluburi pentru a se stabili dacă vor juca și celelalte echipe angrenate în campionat meciuri pentru stabilirea clasamentului, în afara primelor opt echipe calificate la Turneele Finale.

Sursa foto: www.u-bt.ro