U-BT Cluj-Napoca, eșec în fața formaţiei croate KK Split

26 octombrie 20250 commentarii

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de formaţia croată KK Split, cu scorul de 87-80 (19-21, 17-26, 23-16, 28-17), sâmbătă, în deplasare, într-o partidă din ABA League.

”U” a suferit al doilea eşec consecutiv în competiţie, după o victorie la mijlocul acestei săptămâni, în EuroCup. De remarcat că ”U” a jucat toate cele trei meciuri din ABA League în deplasare.

Campioana României a făcut o primă repriză bună şi avea 47-36 la pauză, dar a cedat pe final. ”U” a avut o perioadă slabă în care scorul a ajuns la 73-75 de la 73-64.

Dusan Miletic a fost cel mai bun jucător al clujenilor, cu 16 puncte, 12 recuperări, Mitchell Creek s-a remarcat cu 17 puncte şi 3 recuperări, iar Daron Russell a adăugat 10 p, 5 rec, 3 pase decisive.

Jacob Geno Stephens a fost MVP-ul gazdelor, cu 30 p, 5 rec, Antonio Jordano a reuşit 19 p, 3 rec, 3 pd, iar Leon Radosevic a înscris 10 puncte.

Mihai Silvășan, antrenor principal U-Banca Transilvania: „Este o înfrângere foarte dureroasă pentru noi, cu siguranță. Am jucat foarte bine în prima repriză, dar asta este Liga Adriatică și e o lecție grea pe care trebuie să o învățăm, că nimeni nu ne va oferi victoria, nimeni nu ne va face cadouri, nimeni nu va renunța la luptă. E dezamăgitor că am avut 18 mingi pierdute în repriza a doua, din totalul de 24. Sunt sigur că acesta a fost factorul cheie în înfrângerea de azi. Nu am reușit să aruncăm la coș în 18 posesii din repriza a doua. Asta e situația acum, trebuie să mergem mai departe. Marți ne așteaptă un alt meci greu, la Hamburg, tot în deplasare. Trebuie să învățăm din această experiență, mai ales în privința atitudinii pe care trebuie să o avem. Trebuie să rămânem uniți, pentru că a fost o perioadă lungă în care am jucat multe meciuri departe de casă. Acesta a fost al cincilea meci din șase jucate în deplasare, iar marți va fi al șaselea, dar acesta este programul, nu ne plângem, trebuie doar să fim mai puternici mental și să înțelegem importanța fiecărui moment din joc”.

”U” va juca următorul meci pe 1 noiembrie, acasă, cu echipa bosniacă Igokea m:tel Aleksandrovac.

Clasamentul Grupei A
1. Dubai Basketball 6 puncte (3 jocuri)
2. Partizan Mozzart Bet 6 (3)
3. KK Split 5 (4)
4. Igokea m:tel 4 (2)
5. SC Derby 4 (3)
6. FMP Soccerbet 4 (3)
7. U-BT Cluj-Napoca 4 (3)
8. Borac Mozzart 3 (2)
9. Krka 3 (3)

