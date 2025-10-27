SPORT

U-BT Cluj merge la victorie la Hamburg, în EuroCup

27 octombrie 20250 commentarii

U-BT Cluj o va întâlni, marți, pe Veolia Towers Hamburg în a cincea etapă din BKT EuroCup.

Echipa din Hamburg a promovat în Bundesliga în 2019, iar pe plan european a debutat în a doua competiție ca importanță din Europa în 2021-2022, reușind să se califice în primele două sezoane în optimi.

Echipa antrenată de Benka Barloschky are un început de sezon dificil, nereușind nicio victorie în nouă meciuri oficiale. Din punct de vedere stastic, Hamburg ocupă locul 2 în BKT EuroCup la capitolul recuperări ofensive, cu 14 pe meci, în timp ce campioana României e pe 4, cu 12.8. În rest, nemții nu impresionează la vreun alt capitol, în timp ce clujenii sunt pe a doua poziție la puncte marcate pe meci, cu 98.3, și la indicele de performanță, cu 110.3 pe meci. De asemenea, U-BT Cluj este pe 3 la numărul de intercepții, cu 9.3 pe meci.

Pentru formația antrenată de Mihai Silvășan va fi a șasea deplasare din totalul de opt meciuri disputate anul acesta în ABA League și BKT EuroCup. Totodată, va fi a treia oară când cele două echipe se întâlnesc, după ce în stagiunea precedentă U-BT s-a impus în ambele manșe, 67-103, în Inselpark Arena, și 104-83, în BT Arena.

”Urmează un meci important pentru noi, după înfrângerea dureroasă de la Split. Ne dorim foarte mult victoria și ne dorim să luăm lucrurile pas cu pas, ne concentrăm la fiecare meci în parte, să încercăm să progresăm și să evoluăm din ce în ce mai bine. Toată lumea e aptă, Iverson Molinar a avut o mică lovitură la genunchi, însă va fi apt la ora meciului. Nu avem probleme de sănătate, ceea ce un lucru îmbucurător. Sper să ne găsim ritmul, să facem un meci bun și să venim acasă cu victoria”, a spus, înainte de meci, Mihai Silvășan, antrenorul campioanei României.

”În această competiție, fiecare meci este dificil și important, indiferent de poziția adversarului nostru în grupă. Așadar, ne dorim foarte mult să câștigăm, să prindem avânt și să urcăm în clasament”, a spus și Karel Guzman, jucătorul clujnenilor.

Partida dintre Veolia Towers Hamburg și U-BT Cluj este programată marți, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în transmisiune directă atât pe Prima Sport, cât și pe platforma euroleague.tv.

