U-BT Cluj, învinsă pe teren propriu de Cedevita Ljubljana, în EuroCup

5 noiembrie 20250 commentarii

U-BT Cluj a fost învinsă miercuri seara, pe teren propriu, de Cedevita Olimpija Ljubljana, scor 87-93, ântr-un meci din etapa a 6-a din BKT EuroCup. Trupa lui Mihai Silvășan a ajuns la un bilanț de 3-3 în această ediție și a ratat o oportunitate bună de a obține un succes în fața unei contracandidate la primele poziții ale grupei A.

Campioana României a început bine meciul din BTarena, disputat în fața a peste 6.000 de spectatori, a controlat primul sfert, însă lipsa de concentrare la linia de libere le-a permis slovenilor să revină de la -10 și, din acel moment, Cedevita Olimpija Ljubljana s-a aflat la conducere aproape în permanență.

Apărarea trupei lui Mihai Silvășan nu a găsit soluții pentru ofensiva dinamică a oaspeților, iar aceștia au intrat la vestiare cu un avantaj de 5 puncte: 39-44. După pauză, U-BT a fost într-o continuă cursă de urmărire a adversarilor, însă a avut probleme atât cu faulturile, cât și cu precizia de la distanță și de la linia de libere.

Un alt factor important a fost reprezentat de arbitrajul din BT Arena. Cei 3 arbitri au luat câteva decizii controversate, contestate puternic de fani, de jucători și de staff-ul alb-negrilor. În ciuda acestui lucru, după un coș de 3 puncte al lui Mitch Creek, U-BT a revenit la conducere, 76-75, însă nu a izbutit să păstreze avantajul până la final..

Cedevita a controlat finalul și s-a impus cu 93-87, ajungând la un bilanț de 4-2 în EuroCup și trecând peste U-BT în clasament.

Liderii alb-negrilor au fost Daron Russell (21 de puncte), Iverson Molinar (19 puncte), Mitch Creek (14 puncte) și Dusan Miletic (13 puncte).

De partea cealaltă, s-au remarcat DJ Stewart (17 puncte), Umoja Gibson (15 puncte), Aleksej Nikolic (14 puncte) și Thomas Kennedy (12 puncte).

Meciul a început cu un moment de reculegere în memoria lui Marius Crăciun, un fost baschetbalist de excepție care a jucat în secolul trecut pentru CS Universitatea Cluj-Napoca. Acesta a decedat în cursul zilei de azi, la vârsta de 72 de ani.

Angajarea simbolică din startul partidei a fost făcută de Andrija Stipanovic, îndrăgitul baschetbalist bosniac, care a evoluat pentru U-BT Cluj-Napoca în perioada 2020-2024.

