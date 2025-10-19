SPORT

U BT a pierdut în Dubai în ABA League

19 octombrie 2025

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă în deplasare de formaţia Dubai Basketball, cu scorul de 81-77 (28-22, 13-12, 18-21, 22-22), duminică, în competiţia masculină de baschet ABA League.

Campioana României a pierdut al doilea său meci, după un succes înregistrat la debut.

”U”, care evoluează şi în EuroCup, a doua competiţie ca valoare, s-a înclinat în faţa unei formaţii care evoluează în competiţia de elită, Euroliga, mai mult, având victorii în ultimele sale meciuri, 83-78 cu FC Barcelona (16 octombrie) şi 93-69 cu campioana Fenerbahce (14 octombrie), chiar la Istanbul.

În meciul de duminică, ardelenii au pierdut primul sfert la şase puncte, iar în cele din urmă diferenţa s-a dovedit a fi decisivă pentru scorul final.

Daron Russell a reuşit 19 puncte, 5 recuperări, 4 pase decisive pentru clujeni, Dusan Miletic a realizat un double-double, 14 p, 11 rec, Trey Woodbury a contribuit cu 14 p, 3 rec, 3 pd, iar Mitchell Creek, 14 p, 7 rec, 4 pd.

Cei mai buni de la echipa din Emiratele Arabe Unite au fost canadianul Mfiondu Tshimanga Kabengele, cu 18 p, 11 rec, americanul McKinley Wright, 11 p, 3 rec, 4 pd, şi turcul Sertac Şanli, 10 p, 6 rec.

În Grupa B din ABA League, Dubai Basketball ocupă primul loc, cu 6 puncte (3 jocuri), urmată de Igokea m:tel, 4 p (2 j), Partizan Mozzart Bet, 4 p (2 j),FMP Soccerbet, 3 p (2 j), U-BT Cluj-Napoca, 3 p (2 j), etc.

ABA League (Liga Adriatică) este o competiţie care uneşte cele mai importante echipe din baschetul ex-iugoslav, având o tradiţie de peste două decenii. Liga a cunoscut o permanentă ascensiune, astfel că şi-a deschis porţile şi pentru alte echipe.

În etapa a patra, U-BT Cluj-Napoca va juca în deplasare cu formaţia croată KK Split, pe 25 octombrie.

