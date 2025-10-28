DIVERSE

Trupa byron a primit discul de platină pentru albumul „nouă”

28 octombrie 20250 commentarii

Universal Music România a acordat discul de platină pentru albumul „nouă” al trupei byron, album în jurul căruia a fost construit spectacolul „Minunata lume nouă” care va avea loc în 4 noiembrie la Sala Palatului.

Albumul „nouă”, lansat în 2019, este o poveste despre România, fără filtre şi fără decor, atât despre cei rămaşi acasă cât şi despre cei plecaţi departe, un carusel al mersului zilnic pe sârmă.

Spectacolul „Minunata lume nouă”, este modul trupei de a duce acest album mai departe şi de a-l reimagina în lumina anilor care s-au scurs între timp. Aranjamentele muzicale pentru orchestră au fost scrise de Dan Byron, iar concertul promite o experienţă captivantă şi intimă.

În ediţia specială #byroniiascultă de la Bazar de Muzică membrii trupei au împărtăşit fanilor prezenţi albumele care le-au marcat parcursul muzical, dar şi piesele preferate de pe „nouă”.

„Nouă a fost un moment important pentru cariera noastră, cel în care chiar am început să simţim că ceea ce facem contează. A fost şi primul moment când am început să vedem din ce în ce mai mulţi tineri la concertele noastre, identificându-se cu mesajele din versuri. Le mulţumim tuturor celor care ne ascultă muzica, cumpără bilete la concertele noastre şi ne sunt alături la fiecare pas”, declară membrii trupei.

În cadrul evenimentului, Universal Music România a acordat trupei discul de platină pentru două dintre albumele emblematice ale formaţiei: „nouă” şi „Eternal Return”.

„Minunata lume nouă”  este cea mai amplă producţie byron de până acum. O orchestră de 54 de instrumentişti, condusă de Simona Strungaru, va reinterpreta piesele de pe „nouă”, iar proiecţiile video dedicate şi invitaţii speciali vor întregi spectacolul.

Biletele pentru eveniment sunt disponibile în reţeaua iabilet.

byron, înfiinţată în 2006, cântă rock cu influenţe diverse şi a lansat de-a lungul anilor 8 albume de studio, 3 concerte filmate şi 4 viniluri. Membrii trupei sunt obişnuiţi să cânte atât electric, pe scene mari de festival în faţa a mii de spectatori, cât şi acustic sau alături de cvartet de coarde ori orchestre simfonice.

Au filmat un concert în Salina Turda (la 100 de metri adâncime) difuzat pe HBO România, iar apoi au compus coloana sonoră pentru un serial original HBO. În 2014 au filmat la Teatrul Naţional din Cluj concertul „Electric Marching Band” cu o fanfară militară şi un cor de elevi, urmat de albumul „Eternal Return”, înregistrat în High Resolution la Dublin în celebrele studiouri Windmill Lane şi masterizat la Londra la Abbey Road Studios.

În 2019 byron au lansat albumul „nouă” compus în totalitate în limba română, un album despre noi, despre România, dedicat nouă. Un album despre inconştientul colectiv, despre tăceri şi mersul nostru zilnic pe aţă.

În 2024 au aniversat 18 ani de carieră prin turneul naţional „Sindromul impostorului în 4 acte” care a cuprins concerte sold out la Sala Radio din Bucureşti, Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi, Filarmonica din Braşov, Casa Tineretului din Timişoara sau Filarmonica Oltenia.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Cercetătorii UBB explică cum influențează știrile false percepția asupra brandurilor

Conferința „Dictând în întunerec: Nicolae Iorga, conferențiar la Radio București și Radio România” la Cluj-Napoca

Platforma BD 2025 – Arta ca exercițiu de reziliență colectivă

Oda Bucuriei, concert simfonic aniversar de Ziua Universității Babeș-Bolyai

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.