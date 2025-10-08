EXTERNE

Trump vrea să ştie ce planuri are Ucraina cu rachetele Tomahawk

8 octombrie 2025

Reuters

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că ar dori să ştie ce intenţionează să facă Ucraina cu rachetele Tomahawk fabricate în SUA înainte de a accepta să le furnizeze, deoarece nu doreşte să agraveze războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut SUA să vândă rachete Tomahawk ţărilor europene, care le-ar trimite Ucrainei.

Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 km, ceea ce ar plasa Moscova în raza de acţiune a arsenalului Ucrainei, în cazul în care Kievul le-ar primi.

Duminică, liderul rus Vladimir Putin a declarat că dacă Washingtonul va furniza rachete Tomahawk Ucrainei pentru lovituri în adâncul teritoriului Rusiei, acest lucru ar duce la distrugerea relaţiei Moscovei cu Washingtonul.

Mai mult, Putin a insistat că Ucraina nu ar putea folosi aceste rachete fără implicarea directă a Statelor Unite, ceea ce ar plasa SUA și Rusia într-o confruntare deschisă.

