EXTERNE

Trump salută anularea unei ceremonii militare în onoarea lui Tom Hanks

10 septembrie 20250 commentarii

Preşedintele american Donald Trump a salutat anularea, luni, la prestigioasa academie militară West Point, a unei ceremonii de premiere în onoarea actorului Tom Hanks, o voce critică la adresa liderului de la Casa Albă, relatează AFP.
Actorul în vârstă de 69 de ani urma să fie onorat de Asociaţia Absolvenţilor academiei militare la sfârşitul lunii.
Însă ceremonia, programată iniţial pentru 25 septembrie, a fost anulată, relatează Washington Post, citând un e-mail de la preşedintele Asociaţiei Absolvenţilor. Mesajul în cauză nu specifică dacă Tom Hanks va primi totuşi prestigiosul premiu fără ceremonie.

„Formidabilul nostru West Point (din ce în ce mai formidabil!) a anulat cu înţelepciune ceremonia de premiere pentru actorul Tom Hanks. Nu avem nevoie ca premianţii WOKE şi distructivi să primească preţioasele noastre premii americane!”, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social, atribuind această decizie direct şcolii militare, nu Asociaţiei Absolvenţilor acesteia.

„O mare parte din cariera de cinci decenii a lui Tom Hanks reflectă sprijinul său pentru veterani, armată şi programul spaţial american”, a precizat Asociaţia Absolvenţilor West Point asociaţia când a fost anunţat laureatul ei din 2025.

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Un bărbat a murit de ciumă bubonică în Mongolia după ce a mâncat carne de marmotă

În faţa mai multor moschei din Franţa s-au găsit capete de porc

Sebastien Lecornu numit premier al Franței

Atac sângeros în Ucraina: cel puțin 20 de persoane au fost ucise de o bombă, în timp ce își primeau pensiile

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.