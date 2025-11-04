EXTERNE

Trump afirmă că Xi Jinping înţelege „consecinţele” unei invazii chineze în Taiwan

4 noiembrie 20250 commentarii

AFP

Preşedintele american Donald Trump a afirmat că omologul său chinez, Xi Jinping, înţelege „consecinţele” unei potenţiale invadării a Taiwanului de către China, refuzând în acelaşi timp să specifice dacă Statele Unite vor apăra insula în cazul unui atac, într-un fragment dintr-un interviu difuzat duminică de CBS.

„Veţi şti dacă se va întâmpla, iar el înţelege răspunsul la această întrebare”, a răspuns preşedintele american, întrebat dacă SUA vor interveni în cazul unui potenţial atac militar al Beijingului împotriva Taiwanului. El a adăugat că liderul chinez înţelege „consecinţele” unei astfel de intervenţii.

Beijingul revendică suveranitatea asupra insulei, în timp ce Washingtonul rămâne cel mai puternic susţinător al Taiwanului.

Totuşi, Donald Trump afirmase cu câteva zile mai devreme că, în timpul întâlnirii sale cu Xi Jinping, joi, la Busan (Coreea de Sud), Taiwanul „nu a fost niciodată menţionat”. „Acest subiect nu a fost discutat”, a adăugat preşedintele american.

În acest interviu realizat vineri şi difuzat duminică în cadrul emisiunii 60 Minutes de pe CBS, Trump a adăugat că nu poate „dezvălui secretele sale”, specificând că „cealaltă parte este la curent”.

Preşedintele american a declarat, de asemenea, că Xi Jinping şi anturajul său au „declarat deschis” că „nu vor face niciodată nimic atât timp cât Trump este preşedinte, deoarece cunosc consecinţele”.

