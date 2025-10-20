ECONOMIE

Trenuri suspendate spre și dinspre Cluj-Napoca, în contextul restricțiilor CFR SA

20 octombrie 20250 commentarii

CFR Călători anunță suspendarea temporară a mai multor trenuri care deservesc municipiul Cluj-Napoca și zona adiacentă, în urma unei decizii a administratorului infrastructurii feroviare – CFR SA. Măsura intră în vigoare începând cu 21 octombrie 2025, afectând rute importante pentru călătorii din regiune.

Trenuri suspendate cu legătură directă la Cluj-Napoca: R 4105 și R 4106 în relația Bistrița Nord – Cluj-Napoca și retur; IR 1745 și IR 1746 în relația Târgu Mureș – Cluj-Napoca și retur (suspendare din 7 noiembrie 2025)

Aceste trenuri fac parte dintr-o listă mai amplă de curse Regio și InterRegio anulate temporar, pe fondul unei crize generate de neplata tarifului de utilizare a infrastructurii (TUI) de către CFR Călători către CFR SA.

Potrivit CFR SA, CFR Călători înregistrează restanțe de peste 79 de milioane de lei, iar suspendarea unor trenuri a fost impusă pentru a proteja infrastructura și bugetul companiei de stat.

În plus, operatorul CFR Călători invocă dificultăți legate de lipsa materialului rulant în unele stații, necesitatea respectării timpilor legali de repaus pentru personalul feroviar, dar și revizii tehnice amânate.

