SPORT

Trei goluri anulate în partida dintre Real Madrid și Barcelona

26 octombrie 20250 commentarii

Real Madrid a învins-o la limită pe teren propriu, cu scorul de 2-1, pe FC Barcelona, duminică în „El Clasico”, marele derby al fotbalului spaniol, consolidându-şi astfel poziţia de lider în La Liga.

Gazdele au deschis scorul pe Santiago Bernabeu prin Kylian Mbappe, în minutul 22, însă Barca a restabilit egalitatea prin Fermin Lopez (38), Rezultatul final a fost stabilit de Jude Bellingham, care a readus-o pe Real în avantaj, în finalul primei reprize (43).

Victoria madrilenilor putea fi şi mai categorică, însă intervenţiile salvatoare ale portarului Barcelonei, Wojciech Szczesny, au limitat proporţiile scorului.

Real Madrid a mai avut trei goluri anulate pe parcursul meciului, pentru ofsaid, două marcate de Mbappe şi unul de Bellingham. Decarul francez a ratat şi un penalty în repriza secundă (52).

Graţie acestui succes, primul obţinut în „El Clasico” sub comanda antrenorului Xabi Alonso, Real Madrid a acumulat 27 de puncte, distanţându-se la cinci lungimi de FC Barcelona, ocupanta locului secund în clasament, după 10 etape disputate de la debutul actuale ediţii a ligii spaniole.

