Traseul lui Hagi în 50 de ani de fotbal

Fostul mare fotbalist Gheorghe Hagi a lansat, miercuri, cu ocazia împlinirii a 60 de ani, un volum autobiografic intitulat „Hagi, drumul meu”, în care prezintă parcursul său în acest sport, atât că jucător, cât şi ca antrenor şi conducător de club.

Prezentarea audio a cărţii lui Hagi a fost făcută de o voce asemănătoare cu a regretatului comentator sportiv Cristian Ţopescu.

„În carte veţi găsi drumul meu de la Constanţa, de la primul meu cadou de la părinţi, o minge de fotbal, apoi drumul de la 10 ani până la 60 de ani, tot traseul meu de 50 de ani de fotbal. Ca fotbalist, apoi ca antrenor, ca manager al unei academii care a produs, a livrat, a performant. Totul a fost construit în timp. Acolo veţi vedea tot drumul meu dacă veţi lua cartea, care nu este chiar aşa ieftină, dar are 200 de pagini totuşi. Eu am zis că viaţa mea timp de 50 de ani a fost legată de fotbal. Eu mă identific, sunt doar în jurul a ceea ce înseamnă fotbal. Şi în partea a doua de când încerc să construiesc ceva, pentru că gândul meu a fost să construiesc o academie, pentru că fotbalul mi-a dat totul, m-a transformat dintr-un copil din Săcele într-un fotbalist care avea de toate. Aveam posibilităţi, pentru că dacă joci bine poţi câştiga destul de mulţi bani şi ai un nume. Dar nu trebuie să uiţi că trebuie să întorci şi tu ceva înapoi”, a declarat Hagi în cadrul unui eveniment care a avut loc într-un hotel din Capitală.

„(…) Eu am ajuns atât de mare pentru că nu am lipsit nici măcar o zi de la antrenament şi eram dat ca exemplu. Erau mulţi care nu veneau, mai ales vara, pentru că ştiţi că la Constanţa vara este part time şi iarna hibernăm. Am fost perseverent, ambiţios. Unicul meu obiectiv a fost să încerc să fiu cel mai bun. Şi nu poţi să devii cel mai bun, decât dacă eşti deschis să înveţi. (…) Cele mai grele zile ale mele sunt ziua mea de naştere, când trebuie să răspund toată ziua la telefon, şi de sărbători. Dar asta e, două zile pe an nu contează”, a completat Hagi.

El a precizat că perioada petrecută la centrul de pregătire Luceafărul l-a inspirat în crearea academiei de fotbal de la Ovidiu, simţindu-se obligat să întoarcă ceva fotbalului.

„Am stat trei ani la Luceafărul şi m-a inspirat foarte mult. Am luat de la Luceafărul partea centralizată şi am creat o infrastructură, am plecat de la zero. Am luat terenul, l-am construit, am construit grupele de vârstă şi am creat această academie care îmi poartă numele. Şi cred că este împlinirea mea cea mai mare pe care am făcut-o până la 60 de ani. Pentru că fotbalul mi-a dat tot şi eu am încercat de când m-am lăsat să-i ajut, să-i sprijin cât pot pe cei care sunt talentaţi şi vor să ajungă acolo unde îşi doresc”, a afirmat Hagi.

El s-a declarat un om împlinit atât din punct de vedere profesional, cât şi personal: „Acum pot să spun că sunt mândru, sunt împlinit, pentru că tot ce am încercat să fac cu visurile mele ca jucător, să ajung să joc să devin cel mai bun, să mă bat cu cei mai buni, s-au împlinit. Mie mi-a plăcut să mă bat cu cei mai buni. Lucrurile arată foarte bine la 60 de ani, sunt sănătos, familia este bine, echipa a câştigat ultimul meci, academia arată bine. Sunt mulţumit şi vreau să mulţumesc pe această cale celui care are grijă de tot, pentru că el ne dă puterea să mergem înainte. Îi mulţumesc că a avut grijă de mine şi mă simt unul dintre marii norocoşi ai lumii”.

Hagi consideră că participarea cu echipa naţională la Cupa Mondială din SUA reprezintă vârful carierei sale de fotbalist.

„În America am avut o ambiţie extraordinară să demonstrez şi am avut ca obiectiv să excelez. Ştiam că am o echipă extraordinară în spatele meu. Şi acolo cred că am excelat din toate punctele de vedere, am fost jucătorul decisiv la toate meciurile jucate. Şi apoi nu am cum să uit ce am învăţat la Real şi Barcelona, pentru că am fost la cei mai buni, ei m-au învăţat multe. Atunci eram eram anarhic. Atunci am învăţat ce înseamnă să joci într-o echipă, care este zona mea. Apoi, tot ce am avut mai bun am dat la Galatasaray”, a mai spus Hagi.

Întrebat unde se vede peste 10 ani, Hagi a evitat un răspuns concret, precizând însă că are şi o datorie morală faţă de familia sa.

„Nu ştiu, ştiu că mâine sunt la Sepsi. Dar mai am şi familie. Marilena (n.r. – soţia sa) este mai discretă, ştiu că mă iubeşte, ştiu că nu vrea să vorbească prea mult. Ea este în spate, ea este patroana, ea ţine tot. Eu sunt la muncă şi ea este acasă. Ea este şefa. Are totul pe mână, i-am dat tot. Chiar am o nevastă căreia trebuie să îi mulţumesc pentru că se ocupă de tot. Ea a crescut copiii, datorită ei am doi copii care arată bine. Ea şi i-a dorit aşa şi eu am susţinut-o. Chiar dacă eu poate am fost uneori mai dur, mai exigent ca bărbat. Dar sunt fericit pentru că Ianis şi Kira mă văd ca pe un exemplu. Se uită la tine şi e foarte bine pentru un părinte când copiii se uită la tine şi te văd ca un exemplu. Eu i-am învăţat să decidă tot, pentru că e vorba de viaţa lor”, a mai spus tehnicianul.

„Un lucru trebuie să înveţe copilul, ambiţia care face diferenţa. Trebuie să fie motivat şi să aibă ambiţie. Pentru că motivat înseamnă să fii ambiţios şi tot timpul să o iei de la capăt, să nu te mulţumeşti cu ceea ce ai făcut. Ceea ce ai făcut ieri, nu mai este valabil astăzi şi tot timpul să te uiţi în faţă. Tot timpul să ai foame să câştigi. Câteodată o să pierzi, câteodată o să câştigi, dar dacă mergi cu ambiţie, bineînţeles că o să performezi. Sunt două lucruri de care sunt mândru la academie. Că am scos foarte mulţi decari. Acolo am produs jucători foarte buni, care au devenit căpitani la echipele lor de club. Şi doi, obiectivul nostru a fost întotdeauna să lucrăm pentru echipele naţionale. Toţi lucrăm acolo şi noi producem, noi muncim ca să furnizăm jucători la loturile naţionale. Echipele naţionale selectează jucători dacă îi ai. Ei nu formează jucători, noi dezvoltăm, noi îi creştem. Şi în anul cel mai bun al echipei naţionale şi cu performanţele cele mai bune 60% din goluri şi pase de gol au venit de la jucători din academie. Asta mă face să dorm liniştit noaptea. Sunt liniştiţi şi fericit cu mine, dar de mâine trebuie să producem din nou”, a mai spus Hagi.

El a evitat să discute despre statuia pe care o ceruse pentru generaţia sa în perioada în care se pregătea să se retragă din activitate: „Lăsaţi-o cu statuia, pentru că nu este importantă, trăiesc încă. Nu e important ce se întâmplă cu statuia, important este ce lucruri avem în faţă de făcut, pentru că mie întotdeauna mi-a plăcut să mă uit în faţă. Nu pot eu să evaluez, să spun eu dacă meritam sau nu Balonul de aur în 1994. Eu am spus că atunci a fost vârful meu, la Campionatul Mondial”.

Fostul căpitan şi lider al Generaţiei de Aur a fotbalului românesc a împlinit miercuri 60 de ani. Cel supranumit „Regele fotbalului românesc” sau „Maradona din Carpaţi” a făcut parte din generaţia care a participat la 3 ediţii ale Cupei Mondiale şi 3 ale Campionatului European de fotbal.

Acum Hagi este antrenorul şi acţionarul principal al echipei Farul Constanţa şi patronul Academiei de fotbal „Gheorghe Hagi”.