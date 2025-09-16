CULTURĂ

Transilvania Fashion Festival 2025 – Imaginație și emoție, eleganță și rafinament

16 septembrie 20250 commentarii

Transilvania Fashion Festival este și rămâne unul dintre cele mai așteptate și dorite evenimente de profil din România și nu numai, ținând cont de transmisiile live în Canada, Statele Unite, Australia…Nu în ultimul rând, Transilvania Fashion Festival este și rămâne etalon de celebrare a modei, a designului vestimentar prin nume consacrate, dar și prin tinerii care bat la porțile consacrării într-un domeniu pe cât de provocator și incitant, pe atât de concurențial, domeniu în care trebuie să fii la zi cu tot ce înseamnă nou. Nou în stiluri (clasic,  boho, casual, sport, gotic, urban, romantic, tradițional), nou în accesorii (șaluri, fulare, genți, sacoșe, baticuri, mărgele, bijuterii, cercei, inele, pelerine, eșarfe, cravate, jartiere, șepci, pălării, căciuli, curele, papioane, cagule, ochelari de soare, diademe…) și nu în ultimul rând, nou în materiale (bumbac, in, satin și satin din bumbac, stofe, voal, jorjet, organza, pâslă, neopren, piele eco, stofe fleece, dantele, iută, materiale impermeabile, țesături cu paiete, cardigan…) și croiuri (de la cele clasice (cu forme bine definite, precise, simple, stil în care cuvântul de ordine este atemporalitatea)) la cele moderne (croiuri îndrăznețe, atipice, care pun în evidență tinerețea și dezinvoltura).

Au fost patru seri pline-11/14 septembrie-, într-un  cadru natural deosebit și al unei arhitecturi-Centrul de Cultură Urbană Casino-ce impune de la prima vedere. Patru seri în care festivalul a avut parte de seri indoor (joi și duminică) și open (vineri și sâmbătă), patru seri de diversitate culturală la vârf prin designeri și creații, multiple reflectări ale tendințelor actuale în moda pentru toate gusturile și vârstele. Merit al experimentate echipe conduse de dr. Matei Miko în calitate de producător, amintindu-i cu mare plăcere pe Anca Țurcașiu, Nadia Valeva, Elena Basso Stănescu, Anca Bălan, Anca Zaharia, Victoria Pop, Monica Miko, Mirela presecan Tiberi, Diana Loșonți, Helga Salanki, Nicu și Andrei Ciubăncan, Mara Gavra, Marian Scrioșteanu, Bogdan Olar, Mihai Moga, Andrei Cârlan și Alex Mănucu, împreună de foarte mjulte, multe ediții desfășurate nu numai la Cluj-Napoca, ci și la București, Iași, Brașov, Mangalia, Cannes…Lor le datorăm cursivitatea desfășurării fiuecărei seri. Ei toți împreună construiesc și materializează Transilvania Fashion Festival.

Revin la designerii care și-au prezentat colecțiile la granița dintre vară și toamnă, din România și de peste hotare. Sunt nume cunoscute în marea lor majoritate, des invitate la festivalurile de profil din țară și de peste hotare. Cu alte cuvinte…

Ziua de joi 11 septembrie, a debutat cu tradiționala prezentare a costumelor tradiționale din colecția Mariana Anghel, la care se adaugă momentele dansante ale Ansamblului Folcloric Cununa Apusenilor. Și ajung la designerii primei zile: Ruxandra Căpușan (colecția Senin) * Szallai Kati (Transylvanian Couture-Whispers of Heritage) * Cristiana-Coca Nedelcovici (Petale în timp; motive florale) * Anca Dudaș (motive populare stilizate ca semne distinctive) * Gabriela Foca (From Darkness to Light) * Daria Căpitănescu (Touch of Technology) * Ioana Mușat (HANAMI; rafinament și am spus totul), ASPARA (președinte al brand-ului Aidarkhan Kalyiev (ASPARA la a doua prezență în festival; plus Excelența Sa Yerlik Ali, Ambasadorul Kazakhstanului în România; creații vestimentare în care tradiția se află într-un echilibru cu modernitatea). În fine, seara s-a încheiat cu Timur Tursunkulov (Kazakhstan; același demers creativ, melanj inspirat tradiție-modernitate).

Vineri 12 septembrie, a fost seara universităților de arte și design din țară și de peste hotare: UAD Cluj-Napoca, licență și master; Universitatea Tehnică a Moldovei (Chișinău; Republica Moldova), Universitatea Națională de Arte George Enescu Iași; Odevno Inzenjerstvo-Facultatea tehnică Mihajlo Pupin; SINO-UK. College of Fashion & Design din cadrul Institutului de Tehnologie din Zheijiang, China; UNArte  București (Mario Berdean, Erin Gregor, Andrada Negru), Moritz Wanya.

Ziua a doua a fost încheiată de Cătălin Botezatu, piese exclusive, un spectacol de modă fabulos. Și cum este cunoscut, vă ofer un citat marca Botezatu: Fiecare om este o operă de artă. Eu doar te ajut să găsești pânza și culorile potrivite.

Sâmbătă 13 septembrie: Tudor Halațiu (colecția Dark Side of Heaven. Fall Winter 2025; brandul Tudor Halațiu a luat ființă cu 5 ani în urmă; creații mixaj glamour & ready-to-wear; materiale pretențioase, rochii luni, pentru evenimente deosebite) * Claudia Rawlings (decupaje îndrăznețe, imprimeuri, mătase) * Luiza Dumitru (Quintessence) * House of Byfield (Țările de Jos; brand înființat în 2011 de designerul vestimentar Carmichael Byfield; creații melanj între spiritul țării natale, Jamaica, și  cel al orașului în care a crescut, New York; este o prezență constantă în festivalul clujean, așteptată cu interes datorită originalității prin culoare, croiuri și imprimeuri, de data aceasta geometrii neregulate, culori vii, elemente naturale, colecții ready-to wear) * Raluca Soare (colecția Final Bets! Color Up!; nume des invitat, stil aparte, ușor recognoscibil grație diversității dar și echilibrului cromatic,  culori pastelate, motive florale) * Vanessa Oros (colecția primăvară-vară, motive florale; Vanessa este absolventa UAD-ului clujean, studii licență și master) *  Ionuț Răzvan (colecția Maybe in Another Life; Răzvan este absolvent UNArte București; piese frumoase, la care, cel puțin eu personal aș fi renunțat la cagule, nu-și au rostul deloc) * Roxana Blagu (București; rochii lungi, piese atent lucrate, cromatică roșu, roșu cu negru, alb, negru) * Gai Mattiolo și Bianca Beandi (Love to Love, Italia; colecție superbă la nivel de croiuri și cromatică), Evelin Fink (Ungaria).

Sâmbătă a fost și seara decernării Premiilor Moda Cum Laude, anul acesta obținându-le Evelin Fink și Tudor Halațiu.

Duminică 14 septembrie: Mihnea Covaci (colecția Metempsyhosis, croiuri îndrăznețe, materiale pretențioase; clasic, modern și o culoare dominantă, negrul) * Diana Vasilița (colecția Papillon Blanc; alb predominant, piese ce pot face oricând alegerea potrivită pentru…mirese) * Maria Comisaru (colecția Fragmental) * Daniel Radu (colecția Hybrid; interesantă, atipică, tinerească, greu de ales vreo piesă anume; accesorii cască kickboxing, lanțuri, plăcuțe metalice, hanorace, casual și sport împreună) * Dmitri Nedelcev (Republica Moldova; colecția Fragance Notes) * Zhejiang Fashion Institute of Technology/China (piese simple, de efect, confortabile, design textil atrăgător, de bun gust)) * Delyana Rumenova Ineonova (Bulgaria; colecția Adrenaline Fashion; paltoane, tunici, modele clasice; culori diverse, colecție toamnă-iarnă, de o distincție aparte, elegantă într-un singur cuvânt) * Bianca Petre (colecția Polymorphia; imprimeuri florale, blănuri, mantouri, cușma cazacului) * Adelin Kotrong (street fashion, casual, kit sport, croiuri fit *  Balazs Mayer (colecția KENGURU; piese în cromatică specifică toamnei târzii) * Cristian Buză (materiale pretențioase, rochii de seară ce impune silueta și feminitatea, eleganță la maximum).

Premiile

Top Model Transilvania Fashion 2025: Antonia Biriș * debuturi: Irina Columbeanu, Briana Timari, Gloria Bratosin, Sara Varga, Raluca Cîmpeanu.

Surpiza serii a fost să fie Irina Columbeanu, la prima ei prezență pe catwalk, pe care sigur nu o va uita, cum nu o vor uita nici cei care au fost prezenți.

Demostene Șofron

Foto Cristi Vescan

