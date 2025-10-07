SPORT

Transferul lui Ziyech la CFR Cluj mai depinde doar de acordul familiei fotbalistului

7 octombrie 20250 commentarii

După transferul lui Kurt Zouma, CFR Cluj speră să mai transfere un fotbalist cu un CV impresionant: Hakim Ziyech (32 de ani), fostul fotbalist al celor de la Ajax și Chelsea, și care are în palmares câștigarea Ligii Campionilor. Zilele acestea sunt decisive pentru aducerea acestuia în Gruia.

Un răspuns concret din partea lui Ziyech e așteptat de către șefii lui CFR Cluj în următoarele două sau trei zile. Fotbalistul marocan este mulțumit de oferta primită din partea clujenilor, circa 50.000 de euro pe lună plus bonusurile aferente, și este tentat să o accepte, și mai este de așteptat doar ca familia acestuia să fie de acord să se mute la Cluj.

Ziyech i-a început cariera în Olanda, la Heerenveen. Acesta a ajuns la echipa mare în 2014. Ulterior s-a transferat la Twente, iar apoi a plecat la Ajax, unde a jucat timp de 4 ani și a ajuns până în semifinalele Ligii Campionilor cu „lăncierii”.

În 2020 a ajuns pe Stamford Bridge, unde a jucat destul de puțin, iar în 2023 a fost împrumutat la Galatasaray, club care ulterior l-a luat liber de contract în 2024. În iarnă a semnat cu Al Duhail, iar acum a rămas liber de contract.

Hakim Ziyech a câștigat Liga Campionilor cu Chelsea în 2021. A mai câștigat cu gruparea de pe Stamford Bridge și un Campionat Mondial al Cluburilor ,și o Supercupă a Europei. La nivel internațional, are 64 de meciuri la selecționata Marocului și 25 de goluri.

Fostul jucător de la Ajax și Chelsea a fost protagonistul celei mai mari performanțe din istoria Marocului: finala mică la Campionatul Mondial din 2022, pierdută în fața Croației.

Cota lui Hakim Ziyech pe Transfermarkt este 4,5 milioane de euro.

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

FRF a făcut calculele calificării României la Mondiale. Misiune aproape imposibilă pentru ”tricolori”

Ioan Ovidiu Sabău rămâne, în continuare, pe banca tehnică a Universității Cluj!

CFR Cluj, victorie de moral cu Hermannstadt. Munteanu, la prima reușită din acest sezon!

Sabău vrea să-și dea demisia de la U Cluj: ”Voi discuta cu conducerea”

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.