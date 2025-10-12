INTERNE

Tragedie rutieră pe DN 1 C, în apropiere de Câțcău. Doi morți într-un accident rutier grav

12 octombrie 2025

Doi tineri și-au pierdut viața în urma unui accident de circulație care a avut loc duminică după amiază pe DN1C, în apropierea localității Câțcău, unde un autoturism și un ansamblu de vehicule s-au ciocnit violent.

O femeie de aproximativ 25 de ani a fost găsită în afara autoturismului, iar un bărbat de aceeași vârstă a rămas încarcerat în interiorul acestuia, ambele victime prezentând leziuni incompatibile cu viața. La fața locului au intervenit două autospeciale de descarcerare și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean pentru acordarea asistenței medicale.

Traficul a fost complet blocat pe ambele sensuri mai multe ore.

