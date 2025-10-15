INTERNE

Tragedie pe drumurile Clujului: 154 de accidente grave și 44 de morți în primele 10 luni ale anului

15 octombrie 20250 commentarii

Județul Cluj înregistrează un bilanț rutier sumbru în primele zece luni ale anului 2025. Conform statisticilor, 154 de accidente grave s-au produs de la 1 ianuarie până pe 10 octombrie, ducând la pierderea tragică a 44 de vieți.

 

Datele din Cluj se înscriu într-un context național îngrijorător. La nivelul întregii țări, cifrele din 2025 arată deja 940 decese și 2.352 de răniți grav.

În acest cadru, Ministerul Afacerilor Interne a lansat proiectul strategic „Siguranță în Trafic”, menit să combată fenomenul accidentelor, să modernizeze legislația și să digitalizeze interacțiunile cu Poliția Rutieră. Proiectul include programul național e-SIGUR, operațional din 1 ianuarie 2025, care vizează monitorizarea extinsă și identificarea automată a abaterilor.

 

O analiză a perioadei 2020-2024 arată că principalele cauze ale tragediilor rutiere în Cluj sunt:

1. Viteza excesivă: A cauzat 197 de accidente soldate cu 47 de decese.

2. Indisciplina pietonală: A dus la 186 de accidente cu un bilanț tragic de 51 de persoane decedate.

De asemenea, neacordarea de prioritate (vehiculelor și pietonilor) și abaterile bicicliștilor/trotinetiștilor rămân factori majori, contribuind la zeci de decese și răniți grav.

 

Proiectul vine cu soluții menite să aducă un trafic mai sigur și un stat mai eficient:

• e-SIGUR: Extinderea monitorizării video și procesarea digitală a sancțiunilor.

• Digitalizare: Simplificarea interacțiunii cu Poliția Rutieră prin platforma HUB MAI (transmiterea online a cererilor, „predarea virtuală” a permisului suspendat, declararea online a accidentelor fără victime).

• Legislație: Introducerea conceptului de viteză medie și sancțiuni mai rapide.

• Finanțare: Sumele din amenzile plătite voluntar vor fi direcționate către educație rutieră, sisteme de trafic inteligente și măsuri de prevenire, inclusiv la nivelul autorităților locale.

Autoritățile clujene susțin acest demers și se angajează să transforme măsurile proiectului în rezultate concrete: vieți salvate, birocrație redusă și încredere recâștigată.

Proiectul a fost transmis spre consultare publică, iar sugestiile pot fi trimise la adresa sigurantaintrafic@politiaromana.ro, invitând astfel cetățenii să participe activ la crearea unui viitor mai sigur pe drumurile județului și ale României.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Tragedie rutieră pe DN 1 C, în apropiere de Câțcău. Doi morți într-un accident rutier grav

Clujeancă reclamată că a practicat ilegal medicina veterinară

Împrejurările în care a avut loc accidentul mortal de la Livada

Peste 60 de mașini de la sat, au trecut prin„BLITZ-ul” polițiștilor

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.