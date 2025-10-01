EXTERNE

Tragedie la Odesa. Nouă vieți, inclusiv a unui copil, au fost răpite în inundațiile care au lovit regiunea

1 octombrie 2025

De 24 de ore, salvatorii acționează în regiunea ucraineană Odesa , pentru a înlătura consecințele ploilor abundente care au căzut în ultimele zile și care au provocat inundații grave. Nouă persoane, printre care și un copil, au pierit în dezastru.

Echipele de intervenție au reușit să evacueze 362 de oameni și  227 de mijloace de transport.

De ieri, 30 de septembrie, ploile au făcut ravagii în mai multe regiuni ale țării vecine, iar în zona Odesa, în 7 ore, a căzut o cantitate de precipitații egală cu cantitatea pentru două luni. Autoritățile au declarat cod roșu de pericol, în condițiile în care sistemele de canalizare nu au mai putut face față volumului uriaș de apă. Transportul public a fost suspendat, iar  școlile au fost închise.

Președintele Volodimir Zelensky a prezentat condoleanțe familiilor îndoliate și a cerut un raport detaliat despre situația în zonă.

