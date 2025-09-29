EVENIMENT

Tragedie în localitatea Borșa

29 septembrie 20250 commentarii

Un bărbat de 75 de ani și-a pierdut viața, luni după amiază, după ce a fost implicat într-un accident rutier pe DJ 109, în localitatea Borșa.

Din primele verificări efectuate la fața locului, a reieșit că bărbatul din comuna Feleacu, în timp ce se deplasa cu un autoturism pe DJ 109 înspre localitatea Vultureni, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând într-un șanț de pe marginea carosabilului. Ulterior mașina a lovit un gard din beton. În urma impactului autoturismul s-a răsturnat.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au aplicat imediat manevrele de resuscitare, însă din nefericire, bărbatul a fost declarat decedat.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.

