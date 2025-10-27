EDUCAȚIE

Toamnă veselă la Cășeiu

27 octombrie 20250 commentarii

Ne găsim în perioada când în satele noastre este mult de lucru, se adună ultimele produse de pe câmp și se pregătește iernatul efectivelor de animale din gospodăriile populației. Multă hărnicie am găsit și în comuna Cășeiu, unde hotarul este plin cu agricultorii aflați la depozitarea furajelor, după ce au terminat cu recoltatul porumbului. În timp ce pe suprafețele cultivale cu cereale prășitoare am găsit atmosferă de lucru, în curtea Școlii Gimnaziale a fost mare veselie. Conform tradiției elevii au sărbătorit și ei belșugul toamnei cu voie bună, zâmbete, dar mai ales, cu multe bunătăți. Cu ocazia Târgului de toamnă, copiii claselor I-VIII au adus cu ei și au amenajat pe mesele din curtea școlii gustul anotimpului toamnei. De la cei mici, până la elevii clasei a VIII-a au avut o ofertă bogată de bunătăți: prăjituri, plăcinte, gemuri, compoturi, legume și fructe de sezon, conserve delicioase, toate de o calitate superioară, aranjate cu mult gust. Nu e de mirare, dacă marfa prezentată a trecut repede, printre cumpărători s-au aflat colegii de școală, părinții și bunicii, dar și cadrele didactice care au insuflat copiilor dragostea față de comerțul civilizat, așa cum se întâmplă în fiecare an pe vremea asta. Am mai reținut frumoasele aranjamente florale și decorul adecvat pregătit cu mult gust de elevii claselor a VII-a și a VIII-a. Rar am văzut în ultimii ani așa organizare în mediul rural. La Cășeiu lucrează oameni harnici și pricepuți, asta se observă și la aspectul curților, dar și în jurul școlii. Târgul de toamnă a fost sărbătorit și de elevii Școlii Gimnaziale Rugășești, sat component al comunei Cășeiu, unde învățătoarele și profesorii au pregătit minuțios această activitate educativă de sezon. Dacă tot scriem de elevii comunei Cășeiu, să amintim că zilele trecute reprezentanții Școlii Gimnaziale Cășeiu au participat la concursul de Tetratlon desfășurat în localitatea vecină Câțcău, unde au reușit să ajungă pe podium elevi din ambele cicluri: primar și gimnazial. La primar: Coasa Samuel – două locuri I la Viteza și Rezistența; Sătmar Luca – locul III Viteza. La gimnaziu: Locul II: elevul Lăcătuș Ionuț, după clasamentul celor patru probe . Felicitări acestor copii minunați pentru efortul depus, la fel și profesorului coordonator, Cosma Anca.

Iată că vacanța din aceste zile este și ca o recompensă pentru elevii comunei Cășeiu, continuatorii unor vechi tradiții gospodărești de pe meleagurile someșene.

Szekely Csaba

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Serviciul Județean de Ambulanță Cluj așteaptă noi voluntari în echipă

Ziua Absolventului la USAMV

Peste 350 de elevi și studenți, sprijiniți de UTCN să nu părăsească școala

Profesorii de matematică, așteptați să se înscrie la programul remedial

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.