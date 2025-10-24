Actualitate

Toamna Medicală Clujeană – o punte între spcialități

24 octombrie 20250 commentarii

Clujul medical rămâne o cumunitate puternică și de referință!

Joi a fost prima zi a Conferinței „Toamna Medicală Clujeană – O punte între specialități” care se desfășoară în intevalul 23-25 octombrie. Este prima conferință organizată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, sub egida Asociației HelthBridge și care aduce la aceeași masă profesioniști din domenii medicale și nemedicale pentru un dialog onest despre calitate, inovație și colaborare – de la istoria care definește acest fundamental domeniu până la soluțiile în care intervine Inteligența Artificială.

Tema „O punte între specialități” este, înainte de toate, o invitație la continuarea acordării atenției și îngrijirii pacientului, acesta simțindu-se în siguranță atunci când corpul medical, la care se adaugă logistica, IT -ul și segmentul juridic lucrează sincronizat. În acest spirit, programul conferinței unește prezentări științifice, wokshopuri aplicate, dezbateri în care se abordează teme sensibile, precum malparxis-ul, securitatea cibernetică, recuperarea costurilor, la care se adaugă momentele dedicate formării viitorilor profesiniști.

Condiția unui act medical fidel și performant

În deschidera lucrărilor prof.univ.dr. Claudia Gherman, managerul Spitalului Clinic Județean și copreședinte al evenimentului a declarat: „Această manifestare, care aduce la aceeași masă elita medicinei clujene, sperăm să capete continuitate, pentru că vom aborda probleme menite să ridice la cele mai înalte standarde calitatea îngrijirii pacientului, chestiuni axate pe calitate, comunicare, colaborare și inovare. Speră, ca evenimentul acesta să devină o tradiție mult așteptată de întreaga comunitate academică clujeană!”.

Prezentă la debutul lucrărilor, Maria Forna, prefectul județului Cluj, a menționat, printre altele: „Conferința care a început astăzi este un reper al exccelenței pentru medicina din România, reunind profesioniști dedicați, care doresc să contribuie la progresul continuu al sistemului de sănătate. Într-un context global marcat de complexitatea afecțiunilor, necesitatea abordărilor multidiciplinare, a rezultatelor obținute cu ajutorul inteligenței artificale, la care se utilizarea tehnologiile moderne, nu reprezintă un ideal, ci este o condiție esențială pentru un act medical fidel și performant. Județul Cluj are privilegiul de a găzdui una dintre cele mai prestigioase instituții medicale și universitare din România. Faptul că astfel de evenimente au loc la Cluj Napoca, arată rolul acestui municipiu atât în formarea noilor generații de specialiști, cât și în ceea ce privește formarea de noi specialiști. În același timp doresc să subliniez eforturile autorităților locale și județene de crea un cadru favorabil pentru dezvolarea resurselor umane în domeniul sănătății!”

Libertatea de a rămâne acasă. Contați pe noi!

La rându-i, Emil Boc., primarul municipiului Cluj Napoca a menționat: „Vreau să aduc respectul orașului pentru munca dumneavoastră. Dorim ca, împreună cu prefectura să creăm cât mai bune condiții pentru ca sistemul medical, aici, la Cluj Napoca, să-și desfășoare activitatea în condiții cât mai favorabile. Astăzi, Uniunea Europeană, nu doar România, are printre cele mai importante priorități, asigurarea dreptului să rămâi acasă, ca parte a libertății de mișcare în Uniunea Europeană. Or, noi încercăm să oferim clujenilor, elitelor, cât mai multe motive să rămână acasă. Iar dumneavostră, cadrele medicale, sunteți un argument convingător pentru a ne ajuta să ne îndeplinim acest deziderat. Pentru că libertatea de a rămâne acasă depinde de câțiva factori: salarii mai bune, sistem de sănătate performant, sitem educațional eficient, infrastructură suficientă și calitatea vieții. Oriunde în lume sănătatea și educația sunt pe locurile imediat următoare salarizării. Dacă acestea toate merg bine împreună, Clujul poate fi o comunitate puternică. În plan administrativ, construind Spitalul Regional de Urgență, investiție care depășește 700 de milioane de euro, rezolvăm în bună măsură o parte a problemelor de sistem pe care le avem. De asemenea subliniez că sprijinim și inițiativa profesorului Ștefan Florian de a construi un centru de excelență în neurochirurgie de referință în Europa. Astăzi orașul Cluj Napoca beneficiază de pe urma muncii dumneavoastră și datorită profesionalismului cadrelor medicale de aici orașul a devenit un centru de referință în domeniu. De aceea mesajul meu este, în primul rând, acesta: Contați pe noi! Al doilea mesaj este acesta: Avem nevoie decât mai multă știință! Eu nu consider că știința și religia sunt în contradicție. Acestea merg pe cărări separate dar au aceeași finalitate: de a sluji omul. Fondarul Clujului medical, profesorul Iuliu Hațieganu, spunea: Medicina este știință și conștiință, încălzite de iubirea față de oameni. Nu am găsit o expresie care să ducă mai fidel spre esența actului medical. Acesta este în esență actul medical!”

Îmi doresc un corp medical sudat și…„Lăsați-vă de fumat!”

Președintele Colegiului Medicilor, Filiala Cluj, prof. univ. dr. Cosmin Puia, a menționat: „Cred că este momentul să doborâm anumite delimitări între medici și asitentele medicale. Știm foarte bine că astăzi avem asistente care nu doar că au studii superioare, ci chiar sunt adevărați doctori în științe. Iar în specialitățile chirurgicale, mai ales atunci când, tu, ca medic, ești începător și transpiri când operezi o apendicită, o asistentă cu experieță este de neprețuit. Important nu este doar să facem bine pacienților, ci și să aducem în rândul pacienților acea stare prin care aceștia să se simtă bine. Să avem în vedere că o infirmieră incompetentă poate compromite rezultatul unei operații. Am avut paciente care s-au simțit atât de bine, încât au devenit infirmiere la noi în secție. Spiritul de colaborare se poate exprima la două extreme. În prima vreau să mă refer la Salonul de Iarnă al Medicilor – care de câteva ediții nu mai este doar al medicilor, la acesta participând și studenți – unde o parte din lucrări au fost puse în vânzare în beneficiul Centrului de Îngrijiri Paliative pentru Copii „Sfântul Hristofor”. La cealaltă extremă aduc în discuție chirurgia de război. Sper să nu fie cazul unui MASH românesc, dar în urmă cu patru ani, sub presiunea psihologhică a ceea ce se întâmplă în Ucraina, am demarat un curs opțional de chirurgie de război pe care ulterior l-am aprofundat ca un curs post-universitar. Recent am scos al doilea volum al chirurgiei de război. Sună traumatizant dar nu are rost să ne ascundem după degete. Putem să-i spunem chirurgie de campanie, cum s-a numit inițial. La acest curs au colaborat foarte multe specialități din Cluj, prin două colective: unul condus de doamna profesor Băciuț și un altul condus de domnul profesor Florian. Doresc să existe un spirit de corp medical sudat, așa cum îmi doresc și stergerea delimitărilor intersegmentare. În încheiere, vă îndemn să faceți ceea ce depinde dumneavoastră, un lucru foarte importantant legat de speranța de viață: Lăsați-vă de fumat!”

Un proiect imperativ: Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie

În discursul său prof. univ dr. Ștefan Florian a menționat: „Proiectul Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie va fi gata în februarie 2026, iar medicii de aici își vor putea începe activitatea. Am gândit un proiect prin care să ne mutăm, să găsim alte condiții și am identificat în clădirea Medicinii Muncii locul în care putem dezvolta neurochirugia și să aducem un serviciu în plus – patologia neurovasculară. Sperăm ca în luna februarie 2026 să putem să ne mutăm!Noul centru va avea la demisol locuri de parcare și zona de primire a urgențelor, la parter vor funcționa o sală hibridă – unde se fac intervenții neurochirurgicale și endovasculare. De asemenea, clădirea va dispune de un RMN performant, dar și cabinete medicale, o zonă de kinetoterapie, o sală de curs. La etajul I va funcționa, pe un concept nou, secția de Terapie Intensivă, dar vor fi și saloanele pacienților. La etajul II este zona de sterilizare și partea pentru echipa medicală de la grupul operator, zona de servicii. Etajul III include șase săli de operație, două pentru chirurgie spinală și patru pentru neurochirurgie și un compartiment pentru neurochirurgie pediatrică. Cea mai importantă investiție este cea în oameni, în echipele pe care le construim”, a precizat Ștefan Florian. În deschiderea lucrărilor au mai luat cuvântul Mihai Moisescu, director executiv al Direcției de Sănătate Cluj și prof. univ. dr. Mihaela Băciuț, prorector al UMF Cluj.

Beniamin Pascu

