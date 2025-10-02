EVENIMENT

„Toamna la Dezmir” – o reușită sărbătoare a comunității

2 octombrie 20250 commentarii

Asociația pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale – ASDR Dezmir este bine cunoscută prin numeroasele proiecte inițiate cu scopul de a pune în valoare moștenirea culturală și meșteșugurile lăsate ca zestre acestei generații și celor viitoare.

Notabile și pline de învățăminte sunt numeroasele tabere organizate în atelierele asociației dezmirene, unde elevi și tineri din mai multe localități ale județului nostru au învățat cum se dă valoare artistică lutului, cum se țese la războaiele unde bunicele și străbunicele transformau lâna, cânepa, bumbacul și inul în îmbrăcăminte, lenjerii de pat și alte obiecte gospodărești. La fel de impresionante au fost lecțiile despre finețea și migala cu care erau cusute și brodate ținutele de sărbătoare, obiecte cu mare valoare artizanală, adevărat patrimoniu și astăzi.

Pe aceste dimensiuni organizatorice și valorice, grupul coordonat de doamna Viorica Rusu, președinta ASDR Dezmir, a organizat la finele lunii septembrie evenimentul cultural „Toamna la Dezmir”, ediția a II-a – o sărbătoare a comunității și a numeroșilor oaspeți, unde au dominat tradițiile frumoase și bucuria de a fi împreună.

În spațiul din curtea școlii și sala Căminului Cultural din Dezmir, evenimentul, foarte bine structurat de membrii asociației, a reunit sute de participanți – localnici, fii ai satului plecați în alte locuri din țară și chiar din străinătate, oficialități locale, invitați și prieteni ai satului din proximitatea municipiului Cluj-Napoca, care a cunoscut o dezvoltare fără precedent în ultimele două decenii.

Momentul central al serbării a fost festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului de talente, un moment emoționant ce a pus în valoare creativitatea și talentul copiilor, tinerilor și adulților din sat. Publicul s-a bucurat și a aplaudat recitaluri muzicale, poezii și momente artistice pregătite de laureați.

Concursul de talente a fost organizat de ASDR Dezmir în luna august, pe secțiunile: muzică (voce și instrument), recitare poezie, pictură și desen/grafică. La concurs s-au înscris 32 de săteni. La începutul lunii septembrie au fost organizate audiții pentru selectarea câștigătorilor, validați de comisii alcătuite din persoane ale localității, specialiste în domeniile artistice respective.

Programul artistic, ne-a informat dna Viorica Rusu, a continuat cu o suită de spectacole pe scenă, unde s-au împletit armonios cântecele (corale, populare, muzică ușoară, operetă, cântece pentru copii) și dansurile (jocuri populare, momente de balet, demonstrații ale majoretelor din sat). Parada portului popular a reunit trei generații de săteni, oferind nu doar o atmosferă autentică și plină de culoare, ci și dovada moștenirii prețioase ce se păstrează cu patos și atenție în lada de zestre de odinioară.

În paralel, vizitatorii au descoperit o bogată ofertă de expoziții și ateliere: standuri cu produse realizate de antreprenori, producători și ONG-uri locale; o inedită expoziție de eșantioane cu cusături tradiționale vechi, cusute de femei din sat; expoziții de costume tradiționale și ateliere meșteșugărești; expoziții de grafică, desen și pictură realizate de tinerii talentați premiați la concursul de talente; precum și ateliere creative și jocuri dedicate copiilor.

Atmosfera de sărbătoare a fost completată de standurile culinare autorizate, care au oferit participanților preparate delicioase, dar și de tombola „Coșul toamnei”, foarte așteptată și apreciată de public.

Evenimentul „Toamna la Dezmir”, ediția a II-a, a demonstrat încă o dată cât de puternică este comunitatea locală atunci când își unește forțele pentru a promova tradițiile, creativitatea și spiritul de solidaritate. A fost o reușită datorită oamenilor implicați, artiștilor și voluntarilor care au pus suflet, dar și publicului numeros, care a transformat această zi într-o adevărată sărbătoare a comunității.

Manifestarea a fost organizată în cadrul proiectului „Dezmir – Tranziție prin Tradiție și prin Talent”, proiect implementat de Asociația pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale – ASDR Dezmir și co-finanțat de Comuna Apahida, cu contribuția proprie a ASDR Dezmir, inclusiv din sume atrase prin redirecționarea a 3,5% din impozitul datorat statului și din sponsorizări. Evenimentul a confirmat așteptările că tradițiile, creativitatea și spiritul de solidaritate nu pier, ci se amplifică la Dezmir.

 

