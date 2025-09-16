ADMINISTRAȚIE

Tișe face apel către administrațiile din Transilvania pentru susținerea Spitalului Regional de Copii

16 septembrie 20250 commentarii

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, lansează un apel oficial către autoritățile din Transilvania pentru susținerea construirii Spitalului Regional Monobloc pentru Copii, după ce proiectul a fost exclus de pe lista finanțărilor PNRR.

Alin Tișe a transmis un demers public adresat președinților consiliilor județene și primarilor municipiilor reședință de județ din regiunile Nord-Vest și Centru, solicitând sprijin concret – prin documente, lobby instituțional și susținere publică – pentru construirea acestui spital, considerat unul dintre cele mai avansate proiecte de infrastructură medicală din România.

A fost cel mai matur proiect la fiecare analiză PNRR. Nu există niciun motiv obiectiv pentru a fi exclus. Este un spital regional, nu doar pentru Cluj, ci pentru întreaga Transilvanie și chiar pentru alte regiuni”, a declarat Alin Tișe.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca tratează anual între 65.000 și 70.000 de copii, dintre care 40% provin din alte județe. În prezent, funcționează în regim pavilionar, în 18 clădiri diferite, ceea ce îngreunează actul medical.

Potrivit Ministerului Sănătății, spitalul este una dintre cele mai importante unități medicale din județul Cluj și cea mai importantă unitate pentru nevoile medicale ale copiilor din regiunea de Nord-Vest a României. O parte importantă a pacienților provine din alte județe ale țării, majoritatea din județele adiacente Clujului, cum ar fi Bistrița-Năsăud, Sălaj, Maramureș și Alba.  

În plus, numărul copiilor a crescut în ultimii ani; de exemplu, în județul Cluj a crescut cu aproximativ 2.000 de copii pe an, ajungând la un total de 100.042 de copii (0-14 ani) în 2018. 

Conștientizând importanța unui spital monobloc de urgență pentru copii cu acoperire regională, a fost demarat un proiect încă din mandatul 2016-2020. Noul spital monobloc, cu acoperire regională, va avea o suprafață construită la sol de 21.408,23 mp (din care 19.10,55 mp pentru spital) pe un teren de 169.700 mp. Va avea un regim de înălțime de S+P+5E+ Etaj Tehnic, cu o suprafață desfășurată totală de 100.543,30 mp (din care 97.528,74 mp spital). Spitalul va dispune de 506 paturi pentru spitalizare continuă (fără ATI), 30 de paturi pentru Serviciul ATI și 51 de paturi pentru spitalizare de zi. De asemenea, va avea 8 săli de operație și 18 secții pentru copii”, arată Alin Tișe în scrisoarea adresată reprezentanților administrațiilor locale din Ardeal.  

În prezent, stadiul proiectului este următorul: pe 25 iunie 2025 a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor și de organizare a șantierului; pe 12 august 2025 au început lucrările de execuție pentru obiectivul „Spital Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca”.  

Realizarea acestui spital monobloc, în care să fie dezvoltate la standarde europene secțiile de Chirurgie Infantilă, ATI, ORL, Nefrologie, Neurologie, Pediatrie Generală, Imagistică, Laborator Analize Medicale, Laborator Anatomie Patologică și sectorul Administrativ, ar oferi numeroase avantaje”, transmis președintele CJ Cluj.  

 

Alin Tișe atrage atenția că pentru finalizarea proiectului este nevoie de cofinanțare guvernamentală și sprijin din partea administrațiilor din regiune.

Având în vedere cele expuse și statisticile privind beneficiarii serviciilor medicale din întreaga Transilvanie, precum și solicitările primite de la spitalele din județele învecinate, se impune construirea de urgență a acestui spital regional monobloc de copii. Acest spital, cel mai avansat ca stadiu din România, va deservi în principal regiunea Transilvaniei, dar și întreaga țară.  

Prin urmare, se solicită sprijinul Consiliilor Județene și al Primăriilor de municipii-reședință de județ pentru acest proiect, atât prin documente și demersuri concrete, cât și public”, a conchis Alin Tișe.

