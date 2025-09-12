ECONOMIE

Tichete sociale de 250 lei şi tichete educaţionale de 500 lei acordate persoanelor vulnerabile

12 septembrie 20250 commentarii

Guvernul a deblocat programul „Sprijin pentru România” privind acordarea de tichete sociale şi educaţionale persoanelor vulnerabile, a anunţat, joi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

Tichetele sociale vor fi în valoare de 250 lei, acordate în două tranşe pentru 1,4 milioane de beneficiari, persoane vulnerabile, în timp ce tichetele educaţionale vor fi în valoare de 500 lei pentru peste 666.000 de elevi în stare de vulnerabilitate. Banii alocaţi vor fi din fonduri europene.

În acest sens, Executivul a aprobat, în şedinţa de joi, Ordonanţa de urgenţă privind instituirea unor măsuri privind gestionarea fondurilor europene nerambursabile.

Pâslaru a explicat că de acest sprijin beneficiază pensionarii cu vârstă de minim 65 de ani care primesc indemnizaţia socială, respectiv cei care nu au reuşit să aibă stagii de pensionare pentru partea de pensie; copiii şi adulţii cu grad de handicap grav accentuat sau mediu ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici de 2.000 lei, precum şi familiile şi persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune de 313 lei pe lună pe membru de familie şi sau 456 lei pentru persoanele singure cu vârsta cel puţin 65 de ani.

Ministrul a menţionat că finanţarea provine din fondurile europene nerambursabile prin programul „Inclusiv şi Demnitate Socială”.

În ceea ce priveşte acordarea de tichete educaţionale, ministrul a evidenţiat că este vorba de un sprijin pentru elevii aflaţi în vulnerabilitate.

Potrivit ministrului, ordonanţa prevede rezolvarea părţii legislative care împiedica ca respectivele transferuri să poată fi făcute pe cardurile deja existente.

„Vă aduc aminte că plăţile au fost făcute şi în anii trecuţi şi avem în acest moment distribuite peste 1.200.000 de carduri. În acest moment, putem să folosim din nou cardurile existente, ceea ce este un lucru de bun-simţ şi avem în ordonanţă prevăzut acest lucru”, a mai declarat Dragoş Pîslaru.

De asemenea, el a susţinut că a descoperit în minister că la 10% din tichetele adresate elevilor anul trecut banii nu fuseseră folosiţi, fiind vorba de 67.000 de elevi care nu au cheltuit banii.

„Am făcut atunci un demers, împreună cu Ministerul Educaţiei, pentru a atenţiona şcolile, părinţii (…) şi, de la 67.000, în acest moment, numărul s-a diminuat la 28.300 în mai puţin de o lună de zile. În paralel, în Guvern, am adoptat o măsură de prelungire a valabilităţii şi pentru a putea să folosească elevii sumele respective până în luna octombrie”, a adăugat Pîslaru.

Potrivit ministrului, banii din tichetele sociale vor fi primiţi la sfârşitul lunii septembrie şi a doua tranşă în luna decembrie pentru cei care au cardurile deja, respectiv peste un milion de persoane. El a spus că pentru restul persoanelor care au cardurile expirate sau nu au beneficiat de programul trecut şi acum au devenit eligibili, urmează să primească aceste carduri.

