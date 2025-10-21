SPORT

Tibi Ușeriu, primit cu entuziasm la Zagreb în ultramaratonul „Roma–Drobeta

21 octombrie 20250 commentarii

Ultramaratonistul Tibi Ușeriu aleargă din Roma până la Drobeta, pe urmele legiunilor romane, pentru Via Transilvanica

Ultramaratonistul Tibi Ușeriu, care a pornit într-o nouă provocare epică-o cursă de anduranță de peste 1.800 de kilometri, de la Columna lui Traian din Roma până la Drobeta-Turnu Severin a ajuns în Zagreb, capitala Croației.

În acest context, pe 20 octombrie, ambasada României la Zagreb a organizat un eveniment de bun-venit pentru echipa formată din Tibi Ușeriu, Cristian Deac și Cătălin Sava.

„Îi mulțumim Excelenței Sale, doamna Mihaela Cămărășan, Ambasadorul României în Republica Croația, pentru că a pregătit o astfel de primire, care ne face să simțim și mai puternic legătura dintre comunitatea românilor din diaspora cu cei din țară. Mai ales că, pentru o parte din alergare, băieților li s-au alăturat câțiva prieteni Via Transilvanica din Croația. O comunitate de alergători din Croația împreună cu doamna ambasador au alergat împreună cu Tibi, Cristi și Cătă! Alergarea continuă, iar în 30 octombrie ne vedem la Severin, la capătul drumului! Vă mulțumim tuturor”, a transmis echipa lui Tibi Ușeriu.

Ambasadoarea Mihaela Cămărășan a arătat că inițiativa alergătorilor români implică mai mult decât anduranță, disciplină și perseverență, având și puternice conotații simbolice. „Conexiunile făcute de Tiberiu Ușeriu și însoțitorii lui de-a lungul traseului parcurs întruchipează o altă legătură dintre țările și comunitățile noastre, folosind cel mai popular instrument – sportul – care augmentează activitatea misiunii diplomatice”, a spus diplomatul român.

Misiunea diplomatică a României la Zagreb începând din 2024 de clujeanca Mihaela Daniela Cămărășan. Diplomatul a mai condus între 2016 și 2019 misiunea diplomatică a României în Estonia, fiind primul ambasador al României în Republica Estonia, până atunci reprezentarea diplomatică în această ţară fiind asigurată de Ambasada din Finlanda.

Următoarea oprire simbolică va fi la Drobeta-Turnu Severin, pe 30 octombrie 2025, acolo unde traseul Via Transilvanica își are prima bornă.

Inițiativa face parte din campania „Roma – Drobeta. Linia curajului și a rezistenței”, prin care se dorește atragerea de noi susținători ai proiectului Via Transilvanica – traseul de drumeție care străbate România pe o lungime de 1.600 km.

Cursa, care se întinde pe parcursul a 23 de zile, simbolizează refacerea drumului parcurs de legiunile romane, dar mai ales, spune Tibi Ușeriu, „curajul de a continua proiectele bune pentru România, pas cu pas”.

Înainte de start, pe 6 octombrie, la Accademia di Romania din Roma a fost amplasată o bornă simbolică a Via Transilvanica, în prezența Ambasadei României în Italia și a Institutului Cultural Român.

C.P.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Miercuri, U BT Cluj – Umana Reyer Venezia, un duel deja de tradiție în EuroCup

Mandorlini va fi demis. Dan Petrescu, înapoi la CFR?

A fost obligat să mai conducă un antrenament, deși demisionase. Sabău: „Un moment penibil. Lipsă de respect din partea conducerii”

CFR Cluj învinsă la Ploiești, după o mare eroare a VAR. Feroviarii mai pot doar visa la play-off!

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.