The Cure şi „twenty one pilots”, cap de afiş la Electric Castle 2026

15 octombrie 20250 commentarii

Organizatorii Electric Castle anunţă că ediţia din 2026 a festivalului va avea loc în perioada 16-19 iulie, la Bonţida, şi că artiştii cap de afiş sunt „twenty one pilots” şi „The Cure”.

„În istoria muzicii rock, e greu de găsit o trupă care să migreze atât de natural între piese psihedelice precum Caterpillar la hit-uri altrock ca Just Like Heaven, trecând prin piese cu note post-punk precum A Forest sau cu un strop de pop ca Friday I’m in Love. The Cure este, pur şi simplu, The Cure: recognoscibili de la primele acorduri de chitară ale fiecărei piese şi unici prin cariera lor în care au salutat discret premiile sau succesele din clasamente, fără să le acorde prea multă atenţie. De la înfiinţarea în 1978, The Cure au oscilat între perioade foarte prolifice, până la o pauză de aproape 16 ani între albume. În prezent, discografia lor include 14 albume, cel mai recent dintre ele, Songs Of A Lost World , fiind pe lista tuturor criticilor la capitolul superlative din 2024. Într-un moment a consumului rapid şi hit-urilor de o vară, The Cure au ales să revină cu piese complexe, lungi, cu versuri aproape de poezie pură. Un material gândit pentru fani a avut un rezultat neaşteptat: tocmai noua generaţie i-a descoperit, mulţumită şi unor staruri tinere precum Yungblud, Olivia Rodrigo sau Gracie Abrams ce şi-au declarat admiraţia faţă de „veteranii” ce sunt, încă din 2019, incluşi în Rock n Roll Hall of Fame”, se arată într-un comunicat trimis marţi de organizatori.

Potrivit sursei citate, despre fanii de la Electric Castle, Twenty One Pilots ştiu deja totul: fac o super atmosferă, cântă din primul minut şi dansează până la ultimul bis, exact cum s-a întâmplat şi în 2022, când trupa a fost pentru prima data la Bonţida, iar ecourile show-ului încă se păstrează puternice.

„twenty one pilots au evoluat de la un proiect indie la statutul de superstaruri globale, bazându-se pe un stil foarte fluid, ce combină rock alternativ, hip-hop şi pop. Au fost prima trupă din istorie care a avut toate piesele de pe două albume (Blurryface şi Vessel) certificate RIAA Gold, un record Gusiness. Premii Grammy, AMA, MTV, 12 piese No 1 în topul Alternative Airplay – biografia trupei e atât de plină încât e uşor să creezi că duo-ul american şi-a setat o reţetă pentru succes”, mai arată organizatorii.

Conform sursei citate, Concertul „twenty one pilots” de la Bonţida va fi unul dintre ultimele susţinute de trupă în Europa, înainte de a-şi muta turneul pe alte continente, până în 2029.

