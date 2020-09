Terapia continuă să susțină învățământul dual la Cluj – Napoca

Terapia – o companie SUN PHARMA sprijină dezvoltarea pentru formarea profesională a celei de-a doua clase de învățământ dual Ana Aslan din Cluj, din cadrul proiectului “Academia 2 în 1- Școală și Carieră”.

În acest an școlar, Terapia are în practică două clase din învățământul dual în domeniul de pregătire profesională „Chimie Industrială”, în total 56 de tineri care vor fi pregătiți pentru profesia de operator în industria de medicamente, urmând ca pe viitor compania să le asigure acestora un loc de muncă.

Prin punerea la dispoziție a resurselor informaționale și a echipamentelor necesare, elevii vor avea șansa de a opera echipamente de zeci de milioane de euro până la sfârșitul ciclului de învățământ, făcând permanent pregătire practică în cadrul laboratoarelor de specialitate și a secțiilor de producție, astfel putând fi încadrați în muncă încă din perioada de învățământ, în condițiile legii.

Pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică, fiecare elev primește din partea companiei o bursă de 400 de lei, care se adaugă la cea de 200 de lei acordată de către stat.

Totodată, Terapia – o companie SUN PHARMA a donat 50.000 RON Colegiului Tehnic “Ana Aslan”, bani care vor fi utilizați pentru achiziția de echipamente IT pentru elevii celor două clase, sprijinind astfel continuarea activităților de învățământ online, în cazul în care va fi necesar datorită contextului pandemic COVID-19. De asemenea, pentru momentul redeschiderii colegiului, după finalizarea lucrărilor de renovare, compania farmaceutică a pregătit încă 100.000 RON pentru dotarea unui laborator tehnologic menit să ajute elevii în calificarea profesională de operator în industria de medicamente.

“Sprijinirea celor 56 de tineri nu numai că ne ajută să pregătim o nouă generație de angajați pentru o industrie înalt tehnologizată, dar totodată ne îndeplinește astfel și datoria de a ține în țară tinerii care acum sunt pe băncile școlii, oferindu-le o carieră și o viață mai bună în România”, a menționat Dr. Dragoş Damian, CEO Terapia.

La începutul anului 2019, din dorința de a susține formarea competențelor necesare pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor, Terapia – o companie SUN PHARMA a încheiat un parteneriat cu reprezentanții Colegiului Tehnic “Ana Aslan” vizând dezvoltarea învățământului profesional dual din Cluj.