Templul muzicii- Sala Héritage și-a deschis porțile cu un concert memorabil

5 octombrie 20250 commentarii

Cu un concert extraordinar al Filarmonicii de Stat Transilvania dirijat în prima parte a programului de maestrul american Lawrence Foster iar apoi de titanul podiumului dirijoral din România, Cristian Mandeal, cea mai mare sală de concerte de la noi din țară a fost deschisă oficial vineri seara.

Sala poartă numele Héritage și a fost construită în forma ovaloidă pentru a conferi o acustică adecvată, fiind folosit lemn Gustafs pentru pereți și pin pentru scenă. Cu 1032 de locuri fixe, scenă pentru 200 de persoane și fosă cu o capacitate de 50-60 persoane (dotată cu o rampă elevatoare de tip spiralift, o tehnologie unică la nivel mondial, astfel încât poate urca până la nivelul scenei și se transformă fie în extensie a acesteia, fie în spațiu pentru public dacă e acoperită cu pardoseală), nou sală atinge cele mai noi standarde și cerințe pentru construcția edificiilor de concerte.

La ceremonia de deschidere au luat parte reprezentanți ai Guvernului, parlamentari, autorități locale și județene, membri ai comunității academice clujene, ai mediului medical și cultural.

Mă bucur să vă văd într-un număr atât de mare. Vă mulțumesc! Este o mare onoare să vă avem aici.

Onorați membri ai Guvernului, stimați reprezentanți ai administrației locale, Înaltpreasfinția Voastră și Sfințiile Voastre, domnilor rectori, distinși colegi din mediul academic și cultural – bine ați venit în Sala Héritage, unde începe, împreună, în această seară, o nouă pagină din istoria Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Inaugurarea noului nostru sediu, pe care o vom celebra prin două concerte extraordinare, este un moment ce va rămâne în memoria comunității noastre academice și în conștiința culturală a României.

La 106 ani de existență, Academia își deschide porțile într-un campus modern, dedicat în totalitate muzicii. Sala Héritage, nucleul acestui ansamblu, a fost gândită ca un reper al rafinamentului acustic și al legăturii dintre generații.

Sărbătorim astăzi împreună o instituție de prestigiu – Filarmonica de Stat „Transilvania”. Colaborarea noastră are rădăcini adânci în istoria culturală a Clujului, iar de astăzi primește o nouă dimensiune.

Odată cu acest concert, Sala Héritage devine scena comună pe care excelența educațională și cea interpretativă se întâlnesc, dând un nou sens tradiției muzicale a Clujului.

Parte din această legătură istorică este Consiliul Județean Cluj, căruia îi mulțumim și îi suntem recunoscători pentru încrederea acordată artei muzicale”, a transmis prof. univ. dr. Vasile Jucan, rectorul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”.

Celebrul dirijor american Lawrence Foster a fost prezent, alături de maestrul Cristian Mandeal, la inaugurarea oficială a Sălii Héritage.

Cu prilejul evenimentului, Lawrence Foster a transmis un mesaj emoționant: „Bravo pentru această casă nouă. Este o fantastică onoare și bucurie pentru mine să dirijez și să fiu din nou aici. Niciodată nu mi-am imaginat că voi împărți această bucurie alături de Cristian Mandeal”, a transmis dirijorul, precizând că că primul concert pe care l-a dirijat la Cluj-Napoca a fost în martie 1970.

 

La rândul său, maestrul Cristian Mandeal a catalogat sala de spectacole drept „un monument” ce a fost creat pentru artiști dar în special pentru public. „Să-l iubim, să-l cultivăm, să-l locuim și să fim mereu prezenți aici. Cunoscut și eu această orchestră de 45 de ani, din 1980 când am fost angajat ca dirijor și am stat șapte ani de zile. În acest timp s-au realizat multe lucruri frumoase. Mărturisesc însă că orchestra de atunci nu se bucura de același respect din partea autorităților așa cum se bucură astăzi, lucru care este un subiect de bucurie că orașul Cluj are această generozitate de a crea un bun material și spirituală pentru o astfel de formație. Este mândria și averea acestui oraș și merită să fie susținută”, a spus dirijorul.

Marea deschidere a sălii se întinde pe două zile. Programul de vineri 3 octombrie a inclus  Rapsodia română nr. 1 în la major de George Enescu, urmată de Concertul nr. 1 în sol minor pentru vioară și orchestră de Max Bruch, avându-l solist pe Gabriel Croitoru. În partea a doua a concertului a răsunat Simfonia a IX-a în re minor de Ludwig van Beethoven. Soliștii invitați au fost soprana Anita Hartig, mezzosoprana Cristina Damian, tenorul Marius Vlad Budoiu și baritonul Mihai Damian. La conducere s-au aflat alternativ, Lawrence Foster, dirijor emerit al filarmonicii clujene, și Cristian Mandeal, dirijor principal al orchestrei instituției.

Astăzi, 6 octombrie, Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” va susține un concert extraordinar în cadrul căruia vor evolua alumni ai prestigioasei Academii Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Evenimentul, dirijat Lawrence Foster și Cristian Mandeal, îi va avea ca soliști pe soprana Adela Zaharia, mezzosoprana Judit Kutasi, tenorul Ovidiu Purcel și basul Adrian Sâmpetrean.

Programul serii cuprinde lucrări celebre ale compozitorilor clasici și romantici, printre care Mozart, Wagner, Donizetti, Puccini, Verdi, Beethoven și Lehár. Publicul va putea asculta arii și duete celebre din opere ca „Don Giovanni”, „Lohengrin”, „L’elisir d’amore”, „Tosca”, „La Gioconda”, „Rigoletto”, „Il trovatore”, „Lucia di Lammermoor”, „Ernani”, „Das Land des Lächelns” și „La traviata”.

Concertul promite să fie o seară memorabilă, care sărbătorește excelența muzicală a tinerilor artiști formați la Academia „Gheorghe Dima” și să întărească legătura dintre instituția clujeană și Filarmonica „Transilvania”.

