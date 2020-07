Temele primei urne valorice

Articol scris in EDITORIAL

Urmăresc cu atenție, seară de seară, știrile, dorința fiind una singură, cea de a fi informat. Ascult aceleași personaje din istoria ale politicii românești de ieri, de azi și de mâine. Ascult aceleași ”fascinante” povești, pe care le-am introdus în prima urnă valorică, cea a capilor de serie.

Covid 19, pe care îl voi numi simplu C19, face parte din existența noastră. Ne culcăm cu el, ne trezim cu el, luăm micul dejun, ne bem cafeaua cu el, o luăm spre locurile de muncă avându-l alături de noi. Mai mult, ne însoțește în toate întâlnirile pe care le avem. Discutăm despre el, îl întoarcem pe toate fețele. Are o răbdare de fier, rezistând la toate criticile aduse. Nu scăpăm de C19 nici în mijloacele de transport în comun sau în cele personale. A devenit eroul principal al unui serial care nu se mai sfârșește. Din cauza lui au ajuns să se certe până și politicienii, o altă saga interesantă și de urmărit. Cele mai recente episoade vizează cuplul Marcel Vela-Raed Arafat, două păreri diferite, contraziceri peste contraziceri pe tema locurilor la ATI, între a fi sau a nu fi. Nu este singurul caz în care doi politicieni au păreri diferite, mai sunt și vor mai fi.

Cert este că politicienii noștri emit sentințe medicale din postura de atotcunoscători. Sunt tot mai greu de crezut, asta este sigur. Și sunt greu de crezut și datorită fotografiilor oferite presei cu atâta generozitate, chefuri, petreceri…, în care numai de distanțare socială nu poate fi vorba.

C19 este în pole position, conduce detașat ca temă abordată 24 de ore din 24, greu de scos din prima urnă valorică. Urnă în care, pe locul 2 în aprinsele discuții, se află apropiatele alegeri locale. Țara arde, politicienii caută să-și asigure viitorul, posturi calde și bine plătite în diferite administrații locale. Aceleași nume, alte păreri, promisiuni care nu mai interesează pe nimeni. Nu interesează pentru că nu se vor materializa niciodată.

O altă temă abordată, numai pentru două zile, a fost cea a celor 79. 9 miliarde de euro obținute de România pentru proiectele europene. Tema în sine, actuală, a interesat doar, repet, două zile. Puțin dacă ne gândim la importanța subiectului. Suma este împărțită în fondurile europene parte din bugetul multianual 2021-2027 (46,4 miliarde de euro), respectiv fondul pentru redresare economică (33,5 miliarde de euro). Bani gândiți pentru ”a reface infrastructura în România, pentru a construi spitale, școli, pentru a moderniza marile sisteme publice”, ca să-l citez pe președintele Klaus Iohannis. Până aici toate bune, numai că…Marcel Ciolacu vede acești bani pentru creșteri salariale, de pensii și alocații. Să fim serioși. Pe de o parte, miliardele ce vor intra în România din 2021, vor fi folosite numai la materializarea proiectelor europene, dacă ele vor exista. Pe de altă parte, bugetul de stat poate fi folosit la majorarea salariilor, pensiilor și alocațiilor, el nefiind deloc implicat în modernizarea infrastructurii.

O altă temă, abordată din când în când, dar tot din prima urnă valorică, este cea a modului în care se va desfășura anul școlar 2020-2021. Câte capete, atâtea versiuni, proiecte greu de pus în aplicare. Învățământul mixt, cu distanțare socială, nu are viitor. Dintr-un total de 30 de elevi ai unei clase, începând cu ora 8 AM, 10 vor face ore la clasă, alți 10 vor fi online în fața calculatorului, restul de 10 fiind…Pot fi oriunde. Un plan viabil pentru o funcționare în parametrii normali, este greu de conceput. Au mai rămas puține săptămâni până la debutul noului an de învățământ, nimic nu este sigur. Discuțiile sterile nu ajută pe nimeni. Înclin să cred că 2020-2021 va fi un alt an ratat pentru învățământul nostru.

În fine, de un timp încoace, sunt tot mai des prezenți în programele de știri, Stroe, Ionuț Stroe, respectiv Răzvan Burleanu. Tema abordată este una, finalul Ligii I, alte proiecte, alte discuții sterile. Finalul de campionat se joacă pe teren, nu la televizor sau în birouri.