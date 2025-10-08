CULTURĂ

Teatrul Național „Aureliu Manea” Turda, pe scena Festivalului Internațional de Teatru de la Chișinău

8 octombrie 20250 commentarii

În perioada 11–13 octombrie 2025, Teatrul Național „Aureliu Manea” Turda va reprezenta România la cea de-a VII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Chișinău – FESTIS, unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Republica Moldova. Ediția din acest an se desfășoară sub genericul „Lumea azi e-o comedie”, reunind artiști și companii teatrale din mai multe țări, într-un dialog intercultural care pune în prim-plan rolul artei scenice ca formă de solidaritate și reflecție contemporană.

Alături de teatrele din Sibiu, București și Petroșani, actorii turdeni vor prezenta pe scena festivalului două producții reprezentative din repertoriul actual al instituției, spectacole care valorifică viziunea regizorală modernă și energia artistică a trupei. Participarea la FESTIS 2025 reprezintă o ocazie semnificativă de afirmare internațională pentru teatrul turdean, consolidând totodată legăturile culturale dintre România și Republica Moldova.

Festivalul reunește anul acesta companii și artiști din Ucraina, Bulgaria și Regatul Unit, confirmând dimensiunea sa internațională și deschiderea spre noi forme de expresie teatrală. Un moment special al ediției îl constituie prezența profesorului Hiroshi Amano, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică, care va susține o conferință dedicată legăturilor dintre știință, inovație și creativitate artistică – o temă ce reflectă direcția interdisciplinară a festivalului.

 

