Tagedie în localitatea Mărgău

7 octombrie 20250 commentarii

Un bărbat a fost găsit carbonizat în urma unui incendiu ce a avut loc la o casă din comuna Margău.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent și generalizat, afectând întreaga casă. Având informații că o persoană s-ar putea afla în interior, salvatorii au declanșat imediat operațiunile de căutare.
Din păcate, în scurt timp, pompierii au descoperit trupul carbonizat al unui bărbat. Identitatea victimei urmează să fie stabilită de autorități.
Incendiul a afectat o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. La fața locului au acționat trei autospeciale de stingere.
Cauza probabilă a izbucnirii incendiului va fi stabilită în urma cercetărilor efectuate de specialiști.

„În data de 7 octombrie a.c.,în jurul orei 16.50, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Huedin au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la izbucnirea unui incendiu la un imobil din comuna Mărgău, localitatea Mărgău.

La fața locului s-au deplasat echipaje ale poliției și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj.

Incendiul se manifesta la o casă de locuit, iar pompierii au intervenit pentru lichidarea flăcărilor și au extras din interiorul locuinței un bărbat, în vârstă de 75 de ani.

Din nefericire, bărbatul a fost declarat decedat, cel mai probabil ca urmare a incendiului.

Cercetările sunt continuate de către polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și a cauzei exacte care a dus la izbucnirea incendiului”, a anunțat IPJ Cluj.

