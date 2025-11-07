EXTERNE

Surse – SUA se pregătesc să stabilească o prezenţă militară la o bază aeriană din Damasc

7 noiembrie 20250 commentarii

Reuters

Statele Unite se pregătesc să stabilească o prezenţă militară la o bază aeriană din Damasc pentru a facilita încheierea unui pact de securitate pe care Washingtonul îl intermediază între Siria şi Israel spun şase surse familiarizate cu situaţia.
Planurile SUA pentru o prezenţă în capitala siriană, despre care nu s-a aflat până acum, ar fi un semn al realinierii strategice a Siriei cu SUA în urma căderii, anul trecut, a regimului condus de Bashar al-Assad, aliat al Iranului.

Baza este un punct de acces către teritorii din sudul Siriei care ar urma să formeze o zonă demilitarizată în cadrul unui pact de neagresiune între Israel şi Siria, acord mediat de administraţia preşedintelui american Donald Trump.

Trump se va întâlni luni la Casa Albă cu preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa, prima astfel de vizită a unui şef de stat sirian.
Șase surse familiarizate cu pregătirile de la bază, inclusiv doi oficiali occidentali şi un oficial sirian din domeniul apărării, au confirmat că SUA intenţionează să folosească baza pentru a contribui la monitorizarea unui posibil acord israeliano-sirian.
Un oficial al administraţiei americane a indicat că SUA „evaluează constant poziţia necesară în Siria pentru a combate eficient ISIS (Statul Islamic) şi nu comentăm locaţiile sau posibilele locaţii (unde) operează forţele”. Oficialul a solicitat ca numele şi amplasamentul bazei să fie eliminate din motive de securitate operaţională.

Două surse militare siriene au menţionat că discuţiile tehnice s-au concentrat pe utilizarea bazei pentru logistică, supraveghere, realimentare şi operaţiuni umanitare, în timp ce Siria îşi va păstra suveranitatea deplină asupra facilităţii.
SUA fac demersuri de mai multe luni pentru a ajunge la un pact de securitate între Israel şi Siria, duşmani de lungă durată, şi se spera să se anunţe un acord la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite din septembrie, dar discuţiile au întâmpinat obstacole de ultim moment.

