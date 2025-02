SuperLiga | U Cluj – FC Botoșani. Ovidiu Bic: ” Vrem să arătăm bine și să câștigăm, să ne menținem acolo sus”

U Cluj joacă sâmbătă, pe Cluj Arena, împotriva celor de la FC Botoșani, în etapa a 29-a Superligii. Înaintea partidei, mijlocașul clujenilor Ovidiu Bic a vorbit despre această confruntare, dar și despre așteptările pe care le are în ceea ce privește evoluția echipei în finalul acestui sezon regular, dar și în play-off.

„Noi ne dorim foarte mult să câștigăm și aceste două meciuri rămase din sezonul regular, cu Botoșani și Farul. Chiar dacă ne-am îndeplinit obiectivul de la începutul campionatului, eu zic că merităm mult mai mult și am încredere mare că putem reuși mai mult decât calificarea în play-off. Eu nu mă gândesc la lipsa presiunii, vreau în continuare să jucăm cu presiune, pentru că așa am jucat fiecare meci după ce am început să câștigăm, lumea având așteptări mari. Cred că e în avantajul nostru să jucăm în continuare cu presiune, deoarece am avut rezultate bune. Trebuie sa jucăm mereu nemulțumiți, atunci cu siguranță o să dăm ce avem mai bun pe teren și încercăm să câștigăm fiecare partidă.

Vom avea un meci dificil. Îl știu foarte bine și pe domnul Leo Grozavu, știu cât de bine își pregătește echipa. I-am văzut și la meciurile cu Dinamo și Craiova, la fel la meciul cu Rapid, dar acela s-a jucat pe zăpadă și nu poți lua prea multe informații. Într-adevăr, joacă un fotbal bun și trebuie să fim pregătiți să câștigăm cele trei puncte. Vrem să arătăm bine și să câștigăm, să ne menținem acolo sus.

Mă gândesc la faptul că am condus atâta timp campionatul, am fost atâta timp pe primul loc. Cred că am arătat un joc foarte bun și consider că putem mult mai mult. Am încredere că putem termina pe un loc bun. Ne dorim sa fim acolo sus, să câștigăm cât mai multe meciuri, iar dacă reușim să câștigăm titlul, ar fi ceva extraordinar, dar eu zic că o clasare pe podium ar fi destul de corectă. Suntem mândri de ce am făcut până acum, cred că și lumea e mandră, dar, cum am zis, vreau să cred că putem mult mai mult și vreau să plecăm cu gândul acesta de a fi nemulțumiți. Ne așteaptă un play-off dificil și îmi doresc să câștigăm cât mai multe meciuri și să rămânem acolo sus.

Cu toții suntem responsabili de un grup unit, avem și un staff care ne echilibrează. Muncim unul pentru altul, ne ajutăm în teren și asta se vede la meciuri. În ce am reușit anul acesta, eu zic că s-a văzut că am tras unul pentru altul, suntem serioși și profesioniști. Simt că sunt într-o formă bună, am continuitate, nu am avut parte de accidentări și acesta este un lucru foarte bun. La fiecare meci, vrem să avem cât mai mulți oameni la stadion. Noi încercăm să-i aducem prin rezultate, printr-un joc bun și sper să vină cât mai multă lume”, a spus Ovidiu Bic, înaintea meciului de sâmbătă.

U Cluj și-a asigurat prezența în play-off în urmă cu două etape și acum se află pe poziția secundă în clasamentul Superligii, cu 51 de puncte, la doar unul în spatele liderului FCSB. Pe teren propriu, elevii lui Ioan Ovidiu Sabău au strâns cea mai bogată zestre din întreg campionatul: 30 de puncte în 14 partide. Mai mult, în ultimele șase meciuri în care U a fost gazdă, a obținut cinci victorii și a remizat cu Poli Iași.

De cealaltă parte, FC Botoșani este pe locul al 14-lea, cu 25 de puncte acumulate în 28 de runde. Chiar și așa, moldovenii traversează o perioadă bună de la venirea lui Leo Grozavu, reușind să remizeze cu echipe deja calificate în play-off, cum ar fi Universitatea Craiova (2-2) și CFR Cluj (1-1), sau care luptă pentru un loc în primele șase: Sepsi (0-0) și Dinamo (1-1). În deplasare, botoșănenii nu se bucură de un parcurs deosebit, reușind să obțină doar nouă puncte în cele 14 meciuri disputate departe de casă. În aceste confruntări, au marcat opt goluri (cele mai puține din Superligă) și au primit 20.

Partida dintre U Cluj și FC Botoşani are loc la ora 16:00, pe Cluj Arena.