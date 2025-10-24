DECESE

Suntem șocați și îndurerați de dispariția prematură a colegului nostru, dr. FLAVIU STAN,

24 octombrie 20250 commentarii

Suntem șocați și îndurerați de dispariția prematură a colegului nostru,

dr. FLAVIU STAN,

om blând, sensibil și dornic să-și ajute semenii.

Dumnezeu să-l ocrotească!

Colectivul Secției Clinice Oftalmologie, SCJU CLUJ.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Comunicat de presă:  Demararea proiectului „Eficiența energetică în clădiri rezidențiale unifamiliale – panouri si echipamente de stocare”

Cu sufletul întristat anunțăm plecarea dintre noi a celui care a fost iubitul nostru cumnat, unchi și verișor, GYORKE ȘTEFAN,

Cu durere în suflet anunțăm trecerea la cele veșnice a doamnei profesor CONSTANȚA PĂNOIU

Cu multă durere în suflet ne luăm rămas bun de la prietenul nostru HOREA UIOREANU

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.