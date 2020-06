Sergiu Hossu, candidat la șefia PLUS Cluj: „Competiția internă generează idei de pe urma cărora câștigă o comunitate”

Biroul filialei județene PLUS își alege, la sfârșitul acestei săptămâni, conducerea. În cursa pentru șefia organizației clujene au decis să intre trei candidați. Sergiu Hossu este uuul dintre aceștia. El crede că, în general, competiția internă generează idei care, în cele din urmă, se pot concretiza în soluții pentru societatea nostră, pentru comunitate.

Sergiu Hossu are 40 de ani și în prezent este director comercial al unei firme de software. Are o experiență de 15 ani în management, în diferite firme din Cluj și nu numai. De-a lungul timpului, prin prisma profesiei sale, a interacțiunat cu administrațiile publice locale. De altfel, Sergiu Hossu a fost desemnat și primul candidat pe lista PLUS în competiția cu USR pentru Primăria Cluj-Napoca, la alegerile locale.

„Cunosc destul de multe lucruri despre administrația publică locală, prin prisma muncii mele, am interacționat timp de peste opt ani cu administrații pubice locale mari, cum ar fi București, Cluj, Suceava , Baia -Mare. Am decis să candidez deoarece cred în oameni și cred că puterea unei organizații stă în fiecare persoană care face parte din acea echipă. În opinia mea, cu cât suntem mai uniți, cu atât crește puterea organizației. Am luat decizia să intru în politică deoarece vreau să schimb lucrurile în bine. Îmi doresc ca împreuă cu colegii mei, să generez idei pentru partidul nostru și pentru societatea din care facem parte, vrem să creștem această organizație. Vrem să îmbunătățim condițiile de viață din județul Cluj și din orașul nostru, să generăm proiecte care să ajute la dezvoltarea municipiului Cluj-Napoca care să vină ca soluții pentru unele probleme cu care ne confruntăm. Pentru perioada următoare, avem în vedere alegerile care urmează – locale și parlamentare- acestea fiind o prioritate pentru fiecare candidat la funcția de președinte. Competiția internă generează idei foarte bune, în urma cărora vom câștiga toți membrii PLUS și, în cele din urmă, societatea, comunitatea”, a declarat Sergiu Hossu.

Un alt candidat la funcția de președinte al PLUS Cluj este Mircea Popescu (49 de ani), care este și actualul lider interimar al organizației. Este antreprenor în domeniul tehnologiilor digitale și are 20 de ani de experiență ca director executiv în diverse companii multinaționale. Prioritățile sale sunt continuarea liniei politice de până acum, pregătirea pentru alegerile locale și parlamentare, împreună cu partenerii din USR. „În funcție de evoluție, vrem să întrăm chibzuiți și cu înțelepciune într-un eventual proces de fuziune cu cei de la USR. Ne declarăm clar deschiderea pentru a discuta serios chestiunea fuziunii. Cred în organizațiile clădite pe principii sănătoase, și mai cred că organizațiile eșuează pentru că oamenii și mai ales comportamentele lor nu sunt în congruență cu acele principii. Eu cred că noi, cei de la PLUS nu vom ajunge acolo, pentru că suntem un partid sănătos”, a spus Mircea Popescu.

Adela Dehenes (49 de ani) este un alt aspirant la funcția de lider al organizației județene PLUS. Este de profesie psiholog, este clujeancă, dar de 23 de ani locuiește în Germania. În ultimii zece ani a fost într-o permanentă navetă între Germania și România, fiind implicată profesional, în această perioadă, în transformări organizaționale a unor firme multinaționale din Cluj și nu numai. Adela Dehens a fost desemnată prima pe lista candidaților la CJ Cluj, în competiția cu USR.

„Este o ocazie extraordinară să ne poziționăm în sfârșit pe eșicherul politic regional (n.red- prin aceste alegeri). PLUS este deja cunoscut prin liderii noștri, în cadrul alianței USR-PLUS. Partidul are o vechime de aproximativ un an jumătate și cred că acum am ajuns la un nivel de maturitate care ne permite să facem un pas hotărât în față. Prioritatea mea este tocmai afirmarea politică a partidului și implicarea membrilor în proiectele pentru comunitate.

Dorim să ne pregătim foarte bine pentru aceste alegeri care urmează și să venim în față cu altă clasă politică, cu oameni care au fost și sunt activi în societatea civilă. Vrem să ne facem cunoscuți și să venim cu candidați valoroși, în perspectiva alegerilor”, a declarat, la rândul său, Adela Dehenes.

A.M.C.