Sub egida Prefecturii Cluj: Conferința „Violența nu este iubire!”

24 octombrie 20250 commentarii

Instituția Prefectului -județul Cluj a organizat vineri, 24 octombrie 2025, în sala de conferințe Cluj Arena, evenimentul „Violența nu este iubire! Spune Stop violenței astăzi! Mâine poate fi prea târziu!”. Conferința a adus în prim-plan problematica violenței domestice și a reunit reprezentanți ai mai multor instituții și ai societății civile. Numai în primele nouă luni ale anului, polițiștii clujeni au intervenit la 2110 de cazuri în care erau sesizate fapte din sfera violenței domestice, înregistrându-se o ușoară creștere de 5,71% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Printre invitați s-au numărat prefectul județului Cluj, Maria Forna, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, ÎPS Părinte Andrei, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, PS Părinte Claudiu,  Episcop al Eparhiei de Cluj-Gherla,  Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, secretarul de stat Luminița Popescu, președinte al Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, inspectorul șef al Inspectoratului de Politie Județean Cluj, comisar șef Radu Adrian Moșuțan, etc.

„Nu” hotărât violenței

În deschiderea evenimentului, prefectul județului Cluj a declarat că violența este o rană socială care nu se vindecă prin tăcere, ci prin dialog și solidaritate. „Este o suferință care lasă urme nu doar pe trup, ci și în suflet, în familie și în întreaga comunitate. Astăzi suntem aici pentru a spune împreună un „Nu” hotărât violenței de orice fel, fie că discutăm de violența fizică sau violența psihologică. Femicidul, forma extremă a violenței împotriva femeilor reprezintă o tragedie care ne obligă la reflecție și la acțiuni concrete”. În acest sens, prefectul Maria Forna a spus că cele aproape 50 de cazuri de femicid înregistrate în acest an, în România, și cele 43 de tentative de omor asupra femeilor nu reprezintă doar statistici, ci adevărate drame sociale”.

Prin această conferință, prefectul a anunțat că dorește să deschidă un dialog autentic între autorități, experți, reprezentanți ai cultelor religioase, ai mediului academic și ai societății civile, descriind întâlnirea „un pas în plus în lupta comună de a transforma durerea în speranță, iar speranța în schimbare reală”. În același timp, Maria Forna a anunțat că evenimente asemănătoare se vor va organiza în tot județul Cluj, în mediul urban, dar și rural, asigurând astfel potențialele victime sau chiar victimele că nu sunt singure în lupta lor.

Un oraș mai valoros când îi apără pe cei fără ajutor

La rândul său, primarul Emil Boc a afirmat că violența domestică nu este o problemă privată, ci una socială, morală, politică. Acesta a mai declarat că un oraș modern nu se măsoară doar prin parcuri, prin pib, prin investiții, ci și prin felul în care îi apără pe oamenii cei mai vulnerabili: „Un oraș este cu atât mai valoros cu cât este mai inclusiv și îi protejează pe cei care nu se pot apăra”. Emil Boc a amintit inițiativa primăriei de a construi la Cluj-Napoca Centrul pentru victimele violenței domestice, o investiție în valoare 5, 2 milioane de euro.

În cadrul conferinței, secretarul de stat Luminița Popescu a precizat că violența domestică este un fenomen care afectează preponderent femeile și lasă răni adânci, frânge destine și întrerupe vieți, pentru că mai mult din 90% dintre victime sunt femei și peste 90% dintre agresori sunt bărbați. Secretarul de stat a felicitat pe prefectul Maria Forna pentru inițiativa de a organiza conferința și a evidențiat importanța promovării femeilor în poziții de decizii „pentru că avem nevoie de oameni care să înțeleagă că politicile trebuie să fie țintite pe nevoile specifice”. „Femeile, bărbații vrem să lucrăm zi de zi, umăr la umăr, complementar și ca să aducem soluții pentru toate problemele societății”, a conchis Luminița Popescu.

 Peste 1000 de infracțiuni privind violență domestică

Totodată, inspectorul șef al Inspectoratului de Politie Județean Cluj, comisar șef Radu Adrian Moșuțan, a prezentat evoluția intervențiilor poliției clujene în cazurile de violență domestică în primele nouă luni ale anului. Astfel, raportat la perioada amintită, polițiștii clujeni au intervenit la 2110 de cazuri în care erau sesizate fapte din sfera violenței domestice, înregistrându-se o ușoară creștere de 5,71% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dintre cele 2110 de intervenții 1352 au fost în mediul urban și 758 în mediul rural. Polițiștii au emis 329 de ordine de protecție provizorii, toate la solicitarea victimelor, în scădere cu 12 ordine față de aceeași perioadă a anului. Au fost puse în executare și monitorizate 256 de ordine de protecție. În cele nouă luni ale anului, polițiștii clujeni au fost sesizați cu privire la 1019 de infracțiuni încadrate în sfera violenței domestice printre care se numără o infracțiune de omor, 561 de fapte de lovire sau alte violențe și 144 de fapte de nerespectarea măsurilor dispuse conform legii nr. 21/2003.

Tia SÎRCA

