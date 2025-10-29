EVENIMENT

SUA mențin aproximativ 1.000 de militari pe teritoriul țării, inclusiv la Câmpia Turzii

29 octombrie 20250 commentarii

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că securitatea României nu depinde de un număr fix de militari, ci de un sistem de garanții colective și de capacitatea proprie de apărare. România rămâne astfel o țară sigură și bine apărată.

Liberalul clujean susține că decizia Statelor Unite de a retrage o parte din trupele aflate în România este doar o ajustare a rotației și nu reprezintă o retragere completă. Potrivit președintelui Senatului, în continuare, aproximativ 1.000 de militari americani vor fi prezenți în România, inclusiv la bazele Mihail Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii, iar toate capacitățile strategice, inclusiv sistemul antirachetă, rămân complet operaționale.

„Redimensionarea trupelor se înscrie într-un proces global de reorganizare a forțelor americane și nu afectează angajamentul SUA față de România sau față de Flancul Estic al NATO. Viitoarea vizită a președintelui Nicușor Dan la Washington va reconfirma aceste angajamente și va deschide noi oportunități de cooperare strategică și economică.

România nu slăbește, ci se întărește. Se mențin investițiile, prezența aliată și consolidarea Armatei Române, respectându-se în același timp toate angajamentele internaționale”, arată Mircea Abrudean.

