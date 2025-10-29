DIVERSE

Studiu internațional condus din Cluj – Relația timpurie cu mama se reflectă în structura creierului

29 octombrie 20250 commentarii

Legăturile timpurii dintre copii și părinți lasă urme subtile, dar durabile în creier, arată un studiu internațional condus de cercetătorii Transylvanian Institute of Neuroscience (TINS) din Cluj-Napoca. Cercetarea, coordonată de Dr. Delia Gheorghe, cercetător postdoctoral la TINS, a fost publicată recent în prestigioasa revistă Scientific Reports (grupul Nature) și evidențiază modul în care experiențele timpurii cu mama se reflectă în structura regiunii striatului dorsal – implicată în motivație, învățare și asocierea acțiunilor cu recompense.

Control matern și structura creierului la vârsta de 70 de ani

Lucrarea analizează comportamente materne caracterizate printr-un nivel ridicat de control – definit prin limitarea autonomiei și inițiativelor de explorare ale copilului – și modul în care acestea se corelează cu starea de bine și structura striatului dorsal la vârsta de 70 de ani. Rezultatele sugerează diferențe semnificative atât în structura regiunii cerebrale, cât și în nivelul de bunăstare, indicând că experiențele timpurii pot modela circuitele neuronale responsabile de reglarea motivației și a emoțiilor chiar și la câteva decenii după copilărie.

„Felul în care este trăită relația cu mama în copilărie poate lăsa urme subtile, dar persistente, asupra creierului și bunăstării, iar aceste efecte pot fi observate chiar și decenii mai târziu. Aceste observații arată că experiențele timpurii modelează sistemele de învățare și motivație din creier, influențând modul în care relațiile și emoțiile sunt trăite pe parcursul vieții”, explică Dr. Delia Gheorghe, autoarea principală a studiului.

Cercetarea s-a bazat pe datele „Insight 46”, un sub-studiu de neuroimagistică al uneia dintre cele mai vechi cohorte naționale britanice (MRC National Survey of Health and Development), care urmărește peste 5.000 de persoane născute în aceeași săptămână din martie 1946. Analiza a inclus 452 de adulți sănătoși, oferind o perspectivă unică asupra efectelor experiențelor timpurii asupra creierului, cu ajustarea pentru numeroși factori biologici și sociali.

Datele longitudinale colectate de-a lungul întregii vieți a participanților – informații despre dezvoltare, sănătate, mediu social și factori biologici – au permis cercetătorilor să coreleze amintirile adulților despre relația cu mama cu structura creierului și nivelul stării de bine, chiar dacă aceste legături nu pot fi interpretate în mod direct ca relații cauzale.

Implicații pentru sănătatea mintală

Studiile anterioare arată că stilurile parentale dominate de control pot crește riscul de anxietate și depresie, în timp ce susținerea autonomiei copilului dezvoltă reziliența psihologică. Rezultatele acestui studiu sprijină ideea că relațiile timpurii influențează atât dezvoltarea emoțională, cât și circuitele neuronale implicate în reglarea emoțiilor.

„Aceste rezultate au implicații clinice importante. Intervențiile care vizează tiparele de control învățate și transmise de părinți și care încurajează autonomia emoțională a copiilor pot avea efecte benefice pe termen lung asupra sănătății mintale. Totodată, stabilirea limitelor sănătoase rămâne esențială”, subliniază Dr. Delia Gheorghe.

Următorii pași în cercetare

În colaborare cu Departamentul de Psihiatrie al Universității din Oxford, echipa TINS explorează procesele prin care experiențele timpurii influențează sănătatea mintală, printr-o abordare integrativă ce combină date biologice, genetice, psihologice și sociale.

Programul Blossom, coordonat de Prof. Sarah Bauermeister, cercetător principal Dementias Platform UK, vizează dezvoltarea de modele explicative care să clarifice cum experiențele adverse din copilărie influențează sănătatea mintală la vârsta adultă, folosind metode statistice avansate și date longitudinale din multiple cohorte epidemiologice internaționale.

Despre Transylvanian Institute of Neuroscience (TINS)

TINS este un centru privat independent de cercetare avansată din Cluj-Napoca, dedicat studiului mecanismelor neurobiologice care stau la baza sănătății mintale și a bolilor neurodegenerative. Dr. Delia Gheorghe beneficiază de o bursă de cercetare Europeană prin programul HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-02 (nr. proiect 101090316).

 

