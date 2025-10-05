ECONOMIE

Studiu alarmant: 61% dintre farmaciști ar putea renunța la profesie dacă situația nu se schimbă

5 octombrie 20250 commentarii

Un eveniment de o importanță majoră pentru sistemul farmaceutic românesc a avut loc, recent la Palatul Parlamentului, unde au fost prezentate concluziile primului studiu de impact privind accesul la medicamente și funcționarea farmaciilor, realizat de Colegiul Farmaciștilor din Cluj, în colaborare cu colegiile din Călărași și Maramureș.

Cercetarea, efectuată de o echipă de experți de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a scos la iveală probleme sistemice grave cu care se confruntă farmaciștii din România: concurența neloială, lipsa de medicamente, lipsa reglementărilor clare privind amplasarea farmaciilor și reexportul paralel de medicamente.

Cifrele sunt îngrijorătoare: 61% dintre cei peste 1200 de respondenți afirmă că sunt dispuși să părăsească profesia dacă nu vor exista schimbări concrete; 80% dintre farmaciști sunt forțați să refuze eliberarea de medicamente cel puțin o dată pe săptămână din cauza lipsei stocurilor.

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Comisiilor de sănătate din Parlament, precum și asociații profesionale, patronale, sindicale, asociații ale pacienților și organizații studențești din domeniul farmaceutic.

Reprezentanții Colegiului Farmaciștilor din Cluj au subliniat că datele din acest studiu trebuie să devină baza unor reforme legislative urgente, care să protejeze profesia de farmacist și să asigure accesul pacienților la tratamente esențiale.

Este o realitate care nu mai poate fi ignorată. Avem nevoie de intervenții legislative rapide, coerente și adaptate realității din teren”, au transmis organizatorii.

Documentul întocmit de experții clujeni mai arată că accesul la servicii farmaceutice în

România este marcat de inegalități semnificative între mediul urban și rural, precum și de o concentrare puternică a pieței în mâinile câtorva lanțuri mari. Populația vulnerabilă și personalul farmaceutic sunt afectați de condiții sistemice și dezechilibre economice. „În acest context, politicile publice ar trebui să vizeze creșterea accesului la serviciile farmaceutice în zonele rurale, susținerea farmaciilor independente și echilibrarea structurii pieței, și astfel asigurarea sustenabilității și echității în domeniul sănătății”, se arată în document.

Experții mai arată că în timp ce polii urbani și anumite categorii de populație beneficiază de un acces la medicamente și alte servicii medicale disponibile în farmacii peste media europeană, multe dintre comunitățile rurale și din mediul urban mic dar și diverse alte grupuri vulnerabile raportează tot mai multe dificultăți în această privință. „Acest paradox apare în contextul liberalizării pieței farmaceutice, care a fost făcută în așteptarea obținerii unor prețuri mai mici și, astfel, a unei mai bune accesibilități pentru clienți. Însă, rezultatele empirice sunt departe de a fi simple sau directe. În literatura de specialitate există numeroase studii care testează presupunerea conform căreia, datorită liberalizării dreptului de proprietate, densitatea farmaciilor crește. În teorie, cu cât mai multe persoane au dreptul de a deschide o farmacie, cu atât densitatea farmaciilor ar trebui să crească și o parte mai mare a populației să aibă acces mai bun la medicamente. Rezultatele studiilor existente arată că, deși densitatea farmaciilor poate crește în contextul liberalizării, multe farmacii nu reușesc să reziste presiunii generate de concurența sporită în special din partea marilor consorții. Astfel, liberalizarea dreptului de proprietate poate duce la creșterea numărului de lanțuri farmaceutice, care nu sunt distribuite uniform, ci concentrate acolo unde cererea este mai mare, adică în zonele urbane și pentru categorii de populație care beneficiază de un acces mai bun la medicamente. Aceste exemple arată că echitatea în serviciile farmaceutice ar trebui să fie o prioritate centrală în domeniul sănătății publice din România. Lipsa echității se poate explica prin multiple provocări cu care se confruntă managementul farmaceutic, precum nivelul ridicat al cheltuielilor suportate direct de pacienți și accesibilitatea limitată la medicamentele esențiale”, se mai precizează în dociument.

România are aproximativ 50 de farmacii și 104 farmaciști la 100.000 locuitori, în timp ce media OECD este aproximativ 28 de farmacii și 85 farmaciști la 100.000. Rezultă astfel un raport farmaciști/farmacie de aproximativ 2,1 în România (104/50) față de 3,0 la media OECD (85/28).

În județul Cluj, anul trecut au funcționat 218 de farmacii. Dintre acestea, 110 au fost în mediul urban iar 108 în zona rurală.

În anul 2024, în județul Cluj a fost asigurată continuitatea accesului asiguraților la medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu ce se eliberează de către farmaciile autorizate de Ministerul Sănătăţii, în baza contractelor şi actelor adiţionale încheiate cu casele de asigurări de sănătate. Au fost încheiate contracte pentru eliberarea de medicamente compensate si gratuite (unice) cu un numar de 91 societati farmaceutice, din care 54 societati in mediul urban, care își desfășoară activitatea prin 110 farmacii, 34 societăți in mediul rural, care își desfășoară activitatea prin 108 farmacii, dintre acestea, 16 fiind oficine locale de distribuție medicamente în mediul rural și 3 contracte cu societăți farmaceutice (aflate în relații contractuale cu CAS AOPSNAJ).

Tot anul trecut, tot în județul Cluj un număr de 48.793 pacienți cetăţeni străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina (OUG nr. 15 / 2022, OUG 96/2024 )au beneficiat de medicamente și materiale sanitare în cadrul programelor naționale de sănătate curative, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis. Un număr de 49 persoane – cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina (OUG nr. 15 / 2022, OUG 96/2024 )au beneficiat de medicamente eliberate de către furnizorii de medicamente în cadrul PNS curative – farmacii cu circuit deschis.

C.P.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

16 octombrie: Demarează plata în avans la subvenții!

Clujul nu se desparte de topul insolvențelor

Clujul – loc de top pe piața muncii în domeniul AI

ROMSILVA 2025: Două milioane de metri cubi de lemn pentru foc oferite populației

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.