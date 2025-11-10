EDUCAȚIE

Studenții UBB își vor bursele înapoi

10 noiembrie 20250 commentarii

Comitetul Studenților Cluj-Napoca reclamă faptul că studenții UBB sunt loviți de austeritate, dând exemplu concret de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul UBB, unde toate dosarele pentru bursă socială pe venituri au fost respinse din lipsă de fonduri. Singurele burse sociale acordate sunt pentru studenți orfani sau din familii cu un singur părinte, respectiv cele pe cazuri medicale, anunță reprezentanții Comitetului, pe pagina de socializare.

Aceștia amintesc că ministrul Educației și rectorul autosuspendat al UBB, Daniel David, a afirmat anterior că a tăiat alte categorii de burse pentru a salva bursele sociale: Problema este aceasta: nu sunt bani. Bugetul pentru burse în învățământul preuniversitar ar fi trebuit să fie în acest an 4,7 miliarde. Încă o dată, raportați-vă la cele 30 de miliarde de la care am pornit ca deficit. Iar opțiunea mea a fost aceasta: primele burse pe care vreau să le protejez sunt bursele sociale. Pentru că bursele sociale susțin copiii să vină la școală. Școala, învățământul preuniversitar, este obligatorie și atunci ajut copiii prin burse sociale. Asta am încercat, în condițiile în care a trebuit să redimensionăm bugetul, iar cu ceilalți bani am încercat să mergem pe celelalte categorii, adică pentru olimpici am păstrat premiile, n-am putut păstra și bursele. Nu era buget.

De asemenea, în problema bugetării burselor sociale, Comitetul Studenților Cluj-Napoca arată că deși ministrul mută responsabilitatea suplimentării fondului de burse pe universități, susținând că există opțiunea folosirii veniturilor proprii, Universitatea Babeș-Bolyai refuză să folosească opțiunea, motivând că nu sunt bani de la minister: Ministrul și Universitatea își pasează pisica. Studenții, tot fără burse”.

Pentru a se rezolva problema transportului și burselor, reprezentanții Comitetului mobilizează studenții, după modelul CREIC: „Ca să ne luăm bursele și transportul înapoi, e nevoie de mai mult decât de o zi de proteste în stradă, la finalul căreia mergem acasă și la cursuri. Cum ne-a demonstrat victoria părțială contra CREIC, e nevoie de presiune susținută. Boicotul funcționează. Greva funcționează. Să căutăm împreună cele mai bune căi și momente ca să le folosim.”

sursă foto: Comitetul Studenților Cluj-Napoca

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Pregătiri pentru Advent la Gherla

Concurs care înlocuiește admiterea la UBB pentru liceenii pasionați de fizică

Peste 580 de bolnavi de cancer, care au pierdut lupta cu boala, comemorați la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca

  Eveniment ”Un milion de stele” la Gherla

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.